У Вінниці директора кардіоцентру звільнили через скандал з купівлею ліків для ветерана

У Вінниці звільнили директора кардіологічного центру Ігоря Данильчука після скандалу – нещодавно у медзакладі дружину ветерана змусили купити для операції ліків та інструментів на 80 тисяч гривень.

Рішення прийняли у департаменті охорони здоров’я Вінницької міської ради після службової перевірки, повідомили в установі.

Крім Данильчука, звільнили також "декількох інших посадових осіб", але кого саме – не уточнюють.

"Ситуація, що склалася в кардіоцентрі, є неприпустимою. Реагуватимемо завжди жорстко та справедливо", – заявив директор департаменту Олександр Шиш.

Також, за його словами, розпочато масштабну системну перевірку інших медичних закладів міста для виявлення та попередження можливих порушень.

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"Директор департаменту звернувся до вінничан із закликом повідомляти про відомі факти порушень у сфері охорони здоров’я на електронну пошту [email protected]", – зазначають у міськраді.

Нагадаємо, про можливі зловживання у кардіоцентрі стало відомо у березні цього року після публічної заяви директора Департаменту ветеранської політики Вінницької ОДА.

Він розповів, що через вимагання лікарів до нього звернулася дружина військового. За її словами, лікарі кардіоцентру, куди госпіталізували її чоловіка, вимагали у неї купити ліків на 80 тисяч гривень.

Міністерство охорони здоров’я створило комісію для розслідування справи. Вона виявила розбіжності між кількістю медичних виробів, які використовувались для лікування пацієнтів і були на обліку в медзакладі, та даними про проведені операції.

"Це може свідчити про системне використання необлікованих медвиробів або навіть фальсифікацію інформації щодо медичних втручань", – заявляли у МОЗ.

У кардіоцентрі також відреагували на звинувачення. Там зазначили, що "всі медичні послуги надаються згідно з відповідними протоколами та стандартами" і назвали цю ситуацію "непорозумінням".

Ігор Данильчук поширив цю заяву на власну сторінку у Facebook, але особисто нічого не коментував.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подібний випадок у львівському "Охматдиті" – там матір госпіталізованого хлопчика змушували купити ліки та розхідні матеріали, хоча вони повинні були бути безоплатними.