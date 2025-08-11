Як молодим лікарям отримати 200 тисяч гривень одноразової допомоги? Інструкція від МОЗ

200 тисяч гривень однгоразово виплатять лікарям за працевлаштування на 3 роки у селах на на прифронті

Лікарі, які з 2025 року закінчили інтернатуру в одному з 20 державних вишів підпорядкованих МОЗ або МОН, можуть отримати 200 тисяч гривень одноразової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Вона надаватиметься у період дії воєнного стану лікарям, які після завершення інтернатури уклали договір про роботу лікарем щонайменше на три роки у медзакладі державної або комунальної форми власності у сільській місцевості або на прифронтових територіях", – зазначають у відомстві.

Щоб отримати одноразову допомогу, лікарю необхідно:

знайти посаду на єдиному порталі вакансій медпрацівників: у державному чи комунальному медзакладі, що розташований у сільській місцевості або на територіях активних бойових дій;

зв’язатися з обраним медзакладом та з’ясувати, чи укомплектований він лікарями менш ніж на 75%, та чи готовий укласти договір про роботу мінімум на 3 роки;

підписати договір із медзакладом щонайменше на три роки;

подати необхідні документи до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру: заяву на ім’я ректора у довільній формі, лист-підтвердження від медзакладу про відповідність вимогам розташування та укомплектованості посад, копії диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації, копію трудової книжки чи витяг з Реєстру застрахованих осіб, копію договору про працевлаштування.

Заклад вищої освіти розглядає документи та видає наказ про призначення виплати. Держава перераховує гроші закладу освіти, а він – лікарю, який подав заяву. Допомогу виплачують до кінця бюджетного року.

РЕКЛАМА:

"Щоби отримати виплату, не обов’язково шукати нове місце роботи. Ви також можете отримати одноразову виплату, підписавши договір із медзакладом, куди ви працевлаштувалися після завершення інтернатури", – пояснили у відомстві.

У МОЗ також зазначають, що у разі дострокового звільнення з різних причин суму допомоги доведеться повернути упродовж 10 днів.

Ініціатива уряду підтримує молодих лікарів, які обирають працювати там, де медична допомога особливо потрібна.

Раніше ми розповідали про можливість для сільських лікарів отримати службове житло на час роботи