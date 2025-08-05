Лікарі, які працюють у селі, можуть отримати службове житло на час роботи: як це зробити
Лікарі та інші медичні працівники, які працюють у сільських медзакладах, можуть отримати службове житло на час роботи.
Кому доступна ця програма та як нею скористатися – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу кадрової ситуації у регіонах. Під час нього враховуватимуть дані з Єдиного вебпорталу вакансій у медзакладах.
Наразі там розміщено 980 вакансій у лікарнях сіл і селищ, з них 798 – для лікарів. Більшість вільних посад (791) залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вакансій в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.
Порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медиків, уряд ухвалив 16 липня.
Його купуватимуть лікарні за кошти держбюджету за програмою "Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості".
Взяти участь у програмі можуть громадяни України, які:
- працюють у комунальному медзакладі в сільській місцевості;
- молодші за 50 років;
- влаштовані на вакансію, яка понад 90 днів поспіль була розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я;
- працюють у закладі не більше 120 днів;
- не мають власного або службового житла в цьому або сусідніх населених пунктах у радіусі до 30 кілометрів (те ж саме стосується членів сім’ї).
Також є вимоги до самого медзакладу: він має відповідати планам розвитку госпітальних округів і не перебувати в стані припинення.
Медик самостійно обирає житло, яке має відповідати таким вимогам:
- розташоване в населеному пункті, в якому він працює, або не далі ніж за 30 кілометрів від місця роботи (крім обласних центрів, Києва, тимчасово окупованих територій та зон бойових дій);
- продавець житла має всі необхідні документи й право власності, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав;
- оцінювальна вартість житла має бути визначена незалежним оцінювачем і внесена до Єдиної бази даних звітів про оцінку не раніше ніж за шість місяців до подання;
- ціна за квадратний метр не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні, встановлену Міністерством розвитку громад і територій.
Далі медик подає заяву про придбання житла до свого медзакладу. Там перевіряють документи та оглядають обране житло.
Якщо все в порядку, документи передають до обласного департаменту охорони здоров’я. У разі відмови можна усунути недоліки та подати заяву повторно.
Обласний департамент розглядає документи, додає свої пропозиції та надсилає їх до МОЗ.
У разі позитивного рішення медзаклад укладає договір купівлі-продажу, визначає житло як службове та передає його у користування.
Нагадаємо, з 2025 року випускникам інтернатури виплачуватимуть 200 тисяч гривень, якщо вони поїдуть працювати в заклади, розташовані в сільській місцевості або зоні активних бойових дій.