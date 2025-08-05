Лікарі, які працюють у селі, можуть отримати службове житло на час роботи: як це зробити

Як лікарям у селах отримати службове житло: інструкція

Лікарі та інші медичні працівники, які працюють у сільських медзакладах, можуть отримати службове житло на час роботи.

Кому доступна ця програма та як нею скористатися – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу кадрової ситуації у регіонах. Під час нього враховуватимуть дані з Єдиного вебпорталу вакансій у медзакладах.

Наразі там розміщено 980 вакансій у лікарнях сіл і селищ, з них 798 – для лікарів. Більшість вільних посад (791) залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вакансій в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медиків, уряд ухвалив 16 липня.

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Його купуватимуть лікарні за кошти держбюджету за програмою "Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості".

Взяти участь у програмі можуть громадяни України, які:

працюють у комунальному медзакладі в сільській місцевості;

молодші за 50 років;

влаштовані на вакансію, яка понад 90 днів поспіль була розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я;

працюють у закладі не більше 120 днів;

не мають власного або службового житла в цьому або сусідніх населених пунктах у радіусі до 30 кілометрів (те ж саме стосується членів сім’ї).

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Також є вимоги до самого медзакладу: він має відповідати планам розвитку госпітальних округів і не перебувати в стані припинення.

Медик самостійно обирає житло, яке має відповідати таким вимогам:

розташоване в населеному пункті, в якому він працює, або не далі ніж за 30 кілометрів від місця роботи (крім обласних центрів, Києва, тимчасово окупованих територій та зон бойових дій);

продавець житла має всі необхідні документи й право власності, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав;

оцінювальна вартість житла має бути визначена незалежним оцінювачем і внесена до Єдиної бази даних звітів про оцінку не раніше ніж за шість місяців до подання;

ціна за квадратний метр не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні, встановлену Міністерством розвитку громад і територій.

Далі медик подає заяву про придбання житла до свого медзакладу. Там перевіряють документи та оглядають обране житло.

Якщо все в порядку, документи передають до обласного департаменту охорони здоров’я. У разі відмови можна усунути недоліки та подати заяву повторно.

Обласний департамент розглядає документи, додає свої пропозиції та надсилає їх до МОЗ.

У разі позитивного рішення медзаклад укладає договір купівлі-продажу, визначає житло як службове та передає його у користування.

Нагадаємо, з 2025 року випускникам інтернатури виплачуватимуть 200 тисяч гривень, якщо вони поїдуть працювати в заклади, розташовані в сільській місцевості або зоні активних бойових дій.