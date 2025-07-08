Умови 4-зіркового хостела: в Україні створили полігон, де студенти проходитимуть військову підготовку

Міністр освіти України Оксен Лісовий заявив, що в одній з областей України для студентів уже створили полігон, на якому вони зможуть проходити військову підготовку.

Про це він розповів у інтерв’ю "Радіо. Хартія".

"Є одна область, де створений полігон для студентів. Вона є достатньо безпечною і готова приймати молодь з усієї України", – зазначив міністр.

Він уточнив, що умови на полігоні відповідають тим, що є у чотиризірковому хостелі.

"Це для того, щоб не налякати молодь умовами, а навпаки, поступово заглиблювати їх у "бомж-стайл", у якому ми жили під час бойових дій", – сказав Оксен Лісовий.

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Нагадаємо, від вересня 2025 року в українських закладах вищої освіти вперше викладатимуть курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для студентів. Теоретична частина програми стане окремою дисципліною, яка буде обов’язковою для жінок та чоловіків.

Теоретичну частину БЗВП викладатимуть для всіх студентів. Студенти, які мають повну загальну середню освіту, проходитимуть практичний курс БЗВП на другому році навчання у вишах.

Практичний курс обов'язково мають проходити всі чоловіки, придатні до військової служби за результатами медичного огляду.

Жінки можуть долучитися до практичних занять добровільно, але для цього їм попередньо доведеться стати на військовий облік у ТЦК та СП.