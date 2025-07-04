Чи буде військова підготовка обов’язковою для студентів? У МОН відповіли

Міністерство освіти і науки України наголосило, що з наступного навчального року військова підготовка буде обов’язковою для усіх студентів. Утім, її формат може змінитися.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13347, який пропонує внести зміни до системи військової підготовки у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Замість курсу базової загальновійськової підготовки, який завершується присудженням військово-облікової спеціальності і складанням військової присяги, запровадять дисципліну "Основи національного спротиву". Вона буде обов'язковою для всіх студентів і студенток другого року навчання всіх коледжів і університетів України.

Викладаючи "Основи національного спротиву", робитимуть акцент на:

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домедичній допомозі;

теорії вогневої підготовки;

ознайомленні із сучасними цифровими технологіями, які використовують у секторі безпеки та оборони.

Натомість польові навчання пропонують скоротити – замість повного циклу вогневої підготовки студенти матимуть короткі виїзди на полігони для засвоєння базових навичок поведінки зі зброєю та орієнтації в умовах, відмінних від міських.

"У законопроєкті містяться положення, які уможливлюють проходження дисципліни "Основи національного спротиву" студентами і студентками, які через релігійні переконання не мають права тримати зброю в руках – для них буде збільшено компонент домедичної допомоги", – зазначив Михайло Винницький.

Водночас у Міністерстві освіти наголосили, що курс "Основи національного спротиву" не має меті готувати студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти до мобілізації.

Мобілізаційний вік залишається незмінним – 25 років, а молодь віком від 18 до 24 років може долучитися до війська лише за бажанням. Для цього передбачені спеціальні контракти.

"Тому повноцінний курс БЗВП для всіх студентів непотрібний. А курс "Основи національного спротиву" – це про підготовку до потенційних загроз, з яким може в майбутньому зіткнутися будь-який громадянин України", – зауважив Винницький.

Наразі українські університети вже розпочали підготовку до викладання в новому навчальному році теоретичної частини БЗВП обсягом 3 кредити. Ця підготовка залишається актуальною, бо теоретична частина "Основ національного спротиву" мінімально відрізнятиметься від теоретичної частини БЗВП.

Зміни торкнуться лише практичної частини, яка в разі ухвалення законопроєкту №13347 буде суттєво іншою. Тому уся робота, проведена щодо підготовки до викладання теоретичного блоку, залишається актуальною.