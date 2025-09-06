Експеримент з автономією вишів: у Запорізькому національному університеті призначили ректора

Міністерство освіти і науки призначило Галину Шило новою ректоркою Запорізького національного університету (ЗНУ).

Рішення ухвалили після відкритого конкурсу, який провела наглядова рада вишу в межах експериментального проєкту з розширення автономії університетів.

Галина Шило працюватиме на посаді протягом двох років – до початку вересня 2027 року, повідомили у МОН.

"Це подія, яка визначає майбутнє університету й відкриває нову сторінку його розвитку на найближчі два роки та, сподіваюсь, на подальше майбутнє [...]

Щиро вітаю пані Галину з обранням! Бажаю сил, натхнення й сміливості для реалізації великих перетворень, які очікують університет", – написав голова Наглядової ради університету Шестопалов.

Нова ректорка раніше була викладачкою та завідувачкою кафедри комп'ютерних наук університету. Освіту здобула у цьому ж виші, а у 2019 році отримала науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю "Системи автоматизації проєктувальних робіт" у Національному університеті "Львівська політехніка".

Борис Шестопалов зауважив, що Галина Шило має понад 20 років досвіду наукової та викладацької роботи, а також управлінський досвід та авторитет серед колег.

Нагадаємо, у вересні минулого року Кабмін ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту зі збільшення самостійності закладів вищої освіти. Ініціатива передбачала перерозподіл прав і обов’язків між ректором, вченою та наглядовою радами.

Участь у проєкті взяли:

Державний університет "Київський авіаційний інститут" (раніше – НАУ);

Запорізький національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У грудні 2024 року МОН затвердило склад наглядової ради ЗНУ. Її членами стали:

кандидат економічних наук, підприємець та член ради директорів Спілки українських підприємців Борис Шестопалов;

голова Запорізької обласної ради Олена Жук;

директор із маркетингу компанії Netpack Руслан Гутніков;

засновник і колишній головний редактор телеканалу "Еспресо TV", народний депутат 8-го скликання Вадим Денисенко;

гендиректор ПАТ "Мотор-Січ" Олексій Нікіфоров;

доктор технічних наук, колишній посадовець Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та викладач ЗНУ Сергій Чопоров.

За результатами співбесід та презентацій стратегій розвитку вишу на початку серпня Наглядова рада визначила переможницею Галину Шило. На посаду претендували ще сім кандидатів.

Учасників конкурсу оцінювали зокрема та критеріями доброчесності, відмови надавати перевагу приватним інтересам, професійної компетентності та управлінських навичок.

Раніше в межах експериментального проєкту обрали президентку КАІ – нею стала колишня виконувачка обов’язків ректорки Ксенія Семенова.