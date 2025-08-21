ТОП-5 університетів серед магістрів: які виші отримали найбільше заяв

Названо найпопулярніші університети серед магістрів у 2025 році

У 2025 році майбутні магістри подали найбільше заявок до університетів Львова, Києва та Харкова.

Про це скласти ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров під час брифінгу 21 серпня.

Найпопулярніші ЗВО серед магістрів у 2025 році

Найпопулярнішими закладами вищої освіти за кількість поданих заяв майбутніми магістрами є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 5 682 заяви;

Національний університет " Львівська політехніка " – 4 423 заявки;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 3 055 заявок;

Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського " – 3 619 заявок;

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 3 333 заяви.

Це не остаточні цифри, адже вступна кампанія в Україні ще триває – майбутні магістри мають шанс подати заяви до омріяних вишів до 25 серпня 2025 року.

Водночас, за словами Бугрова, з початком повномасштабного вторгнення абітурієнтів в Україні стало менше.

"За кількістю заяв до магістратури ми поки що на першому місці, але це не ті показники, якими ми хотіли б оперувати" , – наголосив він.

Також зі зменшенням кількості заяв на магістратуру у 2025 році очільник КНУ пов’язав те, що студенти не встигали підготуватися до деяких вступних іспитів.

"Програми ЄФВВ з "Мовознавства" та "Історії мистецтв" зʼявились лише у травні, що призвело до зменшення кількості вступників на магістратуру за гуманітарними спеціальностями" , – переконаний ректор.

Найпопулярніші ЗВО серед бакалаврів у 2025 році

Як зазначено в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, найбільше заяв майбутні бакалаври подали до:

Національного університету " Львівська політехніка " – 40 270 заявок;

Львівського національного університету імені Івана Франка – 38 673 заявок;

Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 32 775 заявок;

Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського " – 27 739 заявок;

Державного торговельно-економічного університету – 23 806 заяв.

Зауважимо, терміни подачі заяв абітурієнтів на бакалаврат вже завершені.