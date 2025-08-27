МОН продовжило вступ до профтехів: заяви вже подали понад 66 тисяч абітурієнтів

Міністерство освіти і науки продовжило вступну кампанію до закладів професійно-технічної освіти.

Всі охочі можуть подати заяву до 1 жовтня, повідомляє МОН.

Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ, натомість можуть вимагати проходження співбесід або творчих конкурсів.

Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва. Однак кожний заклад визначає етапи конкурсного добору індивідуально.

Навчатися можна як на бюджеті, так і на контракті.

РЕКЛАМА:

Станом на серпень до профтехів подали 66,1 тисячі заяв, з яких 61,3 тисячі – від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів.

34,4 тисячі заяв належать хлопцям і чоловікам, 31,7 тисячі – дівчатам і жінкам.

На навчання запрошують не тільки молодь, а дорослих – зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій.

"Брак кадрів – один із ключових викликів для країни, який впливає на її економічне й інфраструктурне відновлення. До прикладу, нещодавно Конфедерація будівельників України заявила про нестачу кваліфікованих фахівців на 70%. А за даними Мінцифри, понад 85% вакансій на сайтах з пошуку роботи – це професії, яких навчають у профтехах: електрик, будівельник, слюсар, зварювальник, кухар, кондитер, перукар, водій, IT-фахівець, радіотехнік тощо", – зазначили у МОН.

Подати заяву на вступ можна особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.

Щоб знайти й обрати профтех, треба перейти на сайт "Профтех онлайн" і натиснути на розділ "Вибери свій". Там також можна детальніше дізнатися про напрями навчання та отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.

Тривалість навчання у профтехах – від 6 місяців до 3 років. Це залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти та попередньо здобутої кваліфікації.

Раніше ми розповідали, як абітурієнтам з тимчасово окупованих територій вступити до вишів та профтехів за спрощеною процедурою.