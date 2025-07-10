Абітурієнти з ТОТ можуть вступити до вишу за спрощеною процедурою: про що йдеться

Абітурієнти з ТОТ можуть за бажанням вступати за загальною процедурою

В Україні вступ до закладів вищої освіти абітурієнтів із тимчасово окупованих РФ територій (ТОТ) відбувається на спрощених умовах. При цьому випускники шкіл можуть подаватися до українських вишів на загальних умовах.

Як абітурієнтам із ТОТ вступити до університету та які документи для цього потрібні, розповіли в Міністерстві розвитку громад та територій.

У відомстві пояснили, що для молоді, яка виїхала з окупованої території, при вступі до вишів забезпечують:

анонімність (у рейтингах шифрується особиста інформація) та супровід під час вступної кампанії;

проживання в студентському гуртожитку на час вступу та навчання;

допомогу в оформленні необхідних документів;

щомісячну стипендію (соціальну або академічну при успішному виконанні навчального плану.

Спрощені умови вступу (за квотою-2) передбачають, що випускники не обов’язково мають складати національний мультипредметний тест (НМТ). Крім того, для зарахування до закладів вищої освіти достатньо свідоцтва про народження, якщо вступник не має українського паспорта.

Також подати документи і скласти вступні іспити у формі співбесіди можна дистанційно або особисто.

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Хто може вступати до вишів за спрощеною процедурою?

Скористатися квотою можуть абітурієнти, які зареєстровані або фактично проживають на тимчасово окупованих територіях чи в населених пунктах, де ведуться бойові дії. Цей статус необхідно підтвердити станом на будь-яку дату в проміжку від 1 червня до 30 вересня 2025 року.

Крім того, квоту-2 надають мешканцям деокупованих після 1 січня 2025 року міст та сіл.

Як вступити до університету за спрощеною процедурою?

Обрати бажаний заклад освіти.

З 1 червня до 30 вересня звернутися до освітнього центру "Крим-Україна" чи "Донбас-Україна", який працює при обраному закладі.

освітнього центру Скласти вступні випробування.

Необхідні для вступу випробування залежать від того, чи є в абітурієнта український документ про повну загальну середню освіту. Якщо атестата немає – випускнику доведеться скласти чотири випробування з:

української мови – у визначеній школі;

історії України – у визначеній школі;

математики – у закладі вищої освіти;

предмета на вибір у форматі співбесіди – у закладі вищої освіти.

Якщо абітурієнт має український атестат, то йому потрібно скласти лише два іспити у виші – з математики та предмета на вибір.

При вступі на творчі напрями, як-от дизайн чи мистецтво, додатково необхідно пройти творче випробування. У конкурсі можна взяти участь дистанційно або особисто.

Для зарахування до коледжу чи профтеху достатньо скласти одне вступне випробування, форму якого визначає заклад. Це може бути тест, співбесіда або конкурс творчих чи спортивних здібностей.

Для вступу потрібно надати освітньому центру перелік документів:

заяву на вступ

за бажанням – сертифікат НМТ

за наявності – довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО)

документ, що підтверджує особу (паспорт, ID-карта або свідоцтво про народження за відсутності інших)

чотири кольорові фото розміром 3х4 см

за наявності – документ про освіту (атестат чи диплом) та додаток до нього

якщо документа про освіту ще немає – довідка про річне оцінювання та державну підсумкову атестацію (ДПА).

Через освітній центр можна подати до п’яти заяв до одного закладу освіти.

Які терміни подання заяв на вступ?

Реєстрація на співбесіди та творчі конкурси стартувала 3 липня.

При цьому вступники до університетів, які хочуть вступити на бюджетну форму навчання, мають подати заяви з 19 липня до 1 серпня (18 години). Якщо абітурієнт планує навчатися на контрактній формі з можливістю переведення на бюджет – з 19 липня до 23 вересня.

Для вступу до коледжів та профтехів на бюджетну форму заяви слід подати з 1 до 23 липня (18 години), а на контрактну – з 24 липня до 30 вересня.

Раніше ми розповідали про спеціальні умови вступу до магістратури для абітурієнтів із ТОТ та яких спеціальностей вони стосуються.