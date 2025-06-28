В Україні стартує вступна кампанія до профтехів: як подати заяву і що для цього потрібно

Подати заяву на вступ до профтеху можна в закладі освіти або онлайн

З 1 липня в Україні розпочинається вступна кампанія до профтехів, куди вступають на основі 9 або 11 класів загальноосвітніх закладів.

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як подати заяву абітурієнтам та що для цього потрібно.

Що відомо про цьогорічний вступ?

Цьогорічний вступ триватиме онлайн та офлайн – випускники шкіл можуть особисто подати заяви в обраний заклад освіти або через електронний кабінет на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Кінцевим терміном подачі заяв є кінець вересня 2025 року. При цьому профтехи самостійно визначають період, протягом якого приймають документи майбутніх вступників – зазвичай з 1 липня до кінця серпня, але також можливим є донабір до кінця вересня.

У МОН зауважують, що для зарахування в профтехи не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ). Однак при вступі передбачений конкурсний добір, етапи якого визначають окремо в кожному закладі освіти. Зазвичай він полягає в тому, що формують рейтинг вступників на основі середнього бала їхнього шкільного свідоцтва про освіту.

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Випускники шкіл можуть подати заяву в декілька закладів одночасно. Навчання можливе на бюджетній формі або контрактній.

Тривалість здобуття освіти у профтехах становить від шести місяців до трьох років – залежно від обраної професії, наявного рівня освіти (9 чи 11 класів школи) та здобутої кваліфікації.

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У відомстві додали, що для студентів профтехів передбачена стипендія в розмірі від 1350 гривень.

Обрати заклад для навчання можна на сайті в розділі "Вибери свій". Скориставшись фільтрами, онлайн-сервіс надасть перелік закладів за регіоном та професіями.

"Випускники шкіл мають можливість швидко вийти на ринок праці з професією, яка має попит, а сучасна профтехосвіта сприяє цьому. На сьогодні основна частка вакансій – це саме ті спеціальності, які можна опанувати в профтехах", – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Як подати заяву на вступ онлайн?

Спершу абітурієнтам до профтехів потрібно зареєструвати особистий кабінет на сайті. Для цього слід натиснути на кнопку "Електронний кабінет вступника" в блоці "Вступ для здобуття професійної (професійно-технічної освіти)".

Після цього на сторінці з’являться поля для входу до кабінету, а нижче – кнопка "Реєстрація".

Щоб створити особистий кабінет, потрібно заповнити у формі всі поля, зокрема вказати:

адресу електронної пошти, на яку прийде лист для активації доступу в систему та яка стане логіном для входу в особистий кабінет;

пароль із щонайменше шести символів, який важливо запам’ятати;

дані свідоцтва про базову середню освіту (БСО) – дві літери серії та вісім цифр номера;

номер документа, що посвідчує особу – паспорт, свідоцтво про народження або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Якщо при вступі абітурієнт хоче використати БСО, виданий раніше 1998 року, то заяви можна подати лише в закладі освіти в паперовому вигляді. У випадку наявності декількох документів про освіту при реєстрації слід вказати один із них, а інші – додати у створеному кабінеті.

Після підтвердження даних на вказану електрону пошту надішлють лист про активацію особистого кабінету. Щоб завершити реєстрацію необхідно виконати рекомендації, вказані в листі, та здійснити перший вхід.

У створеному електронному кабінеті в моделі "Профіль вступника" необхідно заповнити особисті дані вступника, зокрема актуальний номер телефону, сканкопії фото та медичної довідки за потреби.

У модулі "Документи про освіту" слід завантажити необхідні документи та додатки до них у форматі PDF або JPG (JPEG). Після додавання важливо натиснути кнопку "Зберегти".

Якщо зображення має розмір більше ніж 1 Мб, при завантаженні може виникнути помилка.

"Після успішного додавання документа може пройти певний час перш ніж документ з'явиться в кабінеті. Спробуйте натиснути іконку "Оновити" в правому верхньому кутку сторінки", – зауважують фахівці Державного підприємства "Інфоресурс".

Для подачі заяв (максимальна кількість яких становить п’ять) слід обрати модуль "Подача заяви". У відкритій формі потрібно обрати не більше одного документа, за яким абітурієнт планує вступати. Також варто знайти конкурсну пропозицію за регіоном, формою навчання, закладом освіти та професією

Обравши потрібну пропозицію, слід вказати одне з бажаних джерел фінансування – бюджет, контракт або вступ на бюджет, але зі згодою навчатися на контракті.

Крім того, потрібно зазначити, чи вступник потребує місце в гуртожитку під час навчання.

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Після заповнення всіх полів слід натиснути на кнопку "Подати заяву". Після цього заява має відобразитися в модулі "Подані заяви" зі статусом "Зареєстровано в ЄДЕБО".

З часом статус заяв може змінюватися на зокрема:

"Зареєстровано в закладі освіти";

"Потребує уточнення вступником" – в цьому випадку слід звернутися до закладу освіти та дізнатися, які документи потрібно надати додатково;

"Скасовано вступником", якщо абітурієнт вирішить відмовитися від конкурсної пропозиції;

"Відмовлено закладом освіти";

"Допущено до конкурсу";

"Рекомендовано до зарахування";

"Включено до наказу";

"Скасовано закладом освіти".

Детально з процесом реєстрації та вступу онлайн можна ознайомитися у форматі текстової та відеоінструкції.

Раніше МОН запустило сайт "Профтех онлайн", на якому можна швидко знайти інформацію про заклади за регіонами та професією, напрями навчання та дізнатися відповіді на поширенні питання про вступ.