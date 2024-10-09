Реформа старшої профільної школи: МОН пропонує зміни у функціонуванні ліцеїв

Міністерство освіти і науки запропонувало до громадського обговорення проєкт нового закону, що передбачає зміни у функціонуванні ліцеїв.

У МОН зазначили, що цей документ розроблений у межах підготовки до впровадження реформи профільної середньої освіти.

Законопроєкт наразі перебуває на етапі громадського обговорення, яке триватиме до 24 жовтня 2024 року. Після цього документ буде доопрацьований і поданий до Верховної Ради на розгляд.

Документ спрямований на посилення вимог до закладів, які надають освіту учням 10-12 класів.

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Основні зміни, передбачені законопроєктом:

Збільшення мінімальної кількості класів та учнів. Новий законопроєкт пропонує норму, згідно з якою для функціонування ліцею потрібно мати щонайменше чотири класи на паралелі та не менше 100 учнів.

Це значно підвищує мінімальні вимоги до таких закладів у порівнянні з чинною нормою. Наразі для функціонування ліцею вимагається наявність двох класів за трьома профілями навчання.

У МОН очікують, що це створить організаційні та освітін умови для більшої кількості груп та вибору навчальних дисциплін, що дозволить учням краще спеціалізуватися в обраних напрямах.

Відокремлення ліцеїв від шкіл та гімназій. За новими вимогами, ліцеї можуть стати окремими юридичними особами, незалежними від початкових шкіл і гімназій.

Перегляд мережі ліцеїв до 2025 року. Міністерство освіти і науки України за поданням обласних адміністрацій та місцевих рад буде відповідальним за розробку плану формування мережі ліцеїв, що забезпечують профільну середню освіту.

Чинна редакція закону передбачає, що плани мережі ліцеїв мають бути затверджені до 1 вересня 2024 року на рівні обласних рад і враховувати вимоги щодо безпечного, інклюзивного освітнього середовища. Новий законопроєкт відсуває цей термін до 2025 року.

Нагадаємо, що реформа старшої школи в Україні передбачає, що з 2027 року десятикласники зможуть обирати між напрямами навчання – академічним і професійним. Одним із ключових завдань реформи є введення більшої гнучкості у виборі предметів. Раніше у МОН розповіли деталі реформи старшої школи.