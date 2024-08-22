У 2024 році на аспірантуру виділили безпрецедентну кількість бюджетних місць: як їх розподілили

Для розподілу місць в аспірантурі між ЗВО цьогоріч використали пілотний підхід

У 2024 році кількість виділених бюджетних місць на підготовку докторів філософії (вони ж – аспіранти) становить понад 7 тисяч. Для порівняння, у 2023-му їх було 3109.

Як повідомив заступник міністра освіти України Михайло Винницький, оприлюднений розподіл стосується лише місць в аспірантурі у закладах вищої освіти, які перебувають у сфері управління МОН. Інші державні замовники (Національна академія наук України, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ тощо) оприлюднили свої розподіли раніше.

"Це безпрецедентна кількість аспірантів та, відповідно, державних інвестицій в підготовку науково-педагогічних працівників. Загальна кількість виділених бюджетних місць цього року сягає понад 7000, з яких понад 6000 припадає на МОН.

Для розуміння: у 2020 році ці показники були – 3025 місць, у 2021 та 2022 роках – 3125, у 2023 – 3109", – розповів Винницький.

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За його словами, наразі з 6031 бюджетного місця в аспірантурі за денною формою у системі МОН розподілено 5409 місць.

"Найближчим часом очікуємо рішення Уряду про перерозподіл ще понад 600 місць на користь інженерних, природничих, архітектурної, ІТ та математичної галузей", – зазначив замміністра.

Минулоріч бюджетні місця в аспірантуру розподіляли між ЗВО на основі запитів вишів. Але цього року МОН уперше застосувало критеріальний підхід до розподілу державного замовлення на аспірантів.

Для визначення кількості бюджетних місць на третьому рівні вищої освіти у кожному закладі, за кожною галуззю враховували такі критерії:

потенціал наукового керівництва штатними науково-педагогічними та науковими працівниками в певній галузі знань;

кількість успішних захистів дисертацій докторів філософії в певній галузі знань за минулий рік;

кількість науково-педагогічних і наукових працівників ЗВО, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection;

місце ЗВО у рейтингах (загальних або галузевих) QS World University Rankings, The Times HE World University Rankings чи Шанхайському рейтингу.

"У майбутньому цей критеріальний підхід до розподілу бюджетних місць буде вдосконалюватися, адже держава має концентрувати ресурс аспірантів саме у тих ЗВО, у яких найбільший науковий потенціал і найкращі перспективи забезпечення якості освіти на третьому рівні", – наголошує Винницький.

Раніше ми писали, що у 2024 році на тлі аномальної кількості вступників до аспірантури, зокрема чоловіків призовного віку, Міністерство освіти і науки змінило правила вступу. Тепер отримати відстрочку від мобілізації, вступивши в аспірантуру на платну денну форму навчання, буде неможливо.