Вступ-2025: в Україні затвердили нові регіональні коефіцієнти для абітурієнтів

В Україні оновили регіональні коефіцієнти, які застосовують під час підрахунку конкурсного балу для вступу до закладів вищої освіти.

Зміни внесли наказом Міністерства освіти і науки України, повідомили у відомстві.

Там пояснили, що регіональні коефіцієнти застосовують для підрахунку конкурсного бала абітурієнта під час його вступу на бакалаврат або магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань.

Коефіцієнти впровадили для того, щоб підтримувати розвиток університетах у всіх регіонах на одному рівні.

За оновленими правилами, конкурсний бал вступника необхідно помножити на регіональний коефіцієнт, який встановлюють залежно від місця розташування вишу, куди подають заяву на зарахування. При цьому не враховують місце проживання абітурієнта.

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"Це означає, що вступ до закладів у визначених регіонах може дати вступникові вищий конкурсний бал і покращити його шанси на зарахування за обраним пріоритетом", – пояснили в МОН.

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У 2025 році регіональні коефіцієнти становлять:

1,07 – для вишів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях;

1,04 – для університетів Дніпропетровщини, Полтавщини та Чернігівщини;

1 – для всіх інших закладів вищої освіти.

Підрахувати попередній конкурсний бал можна на сайті, який врахує регіональний, галузеві коефіцієнти, результати НМТ та інші складники.

Раніше ми розповідали, що вступники, які складали НМТ з фізики та хімії матимуть збільшений коефіцієнт при вступі на спеціальності, де ці предмети є профільними.