"Тортури – це злочин": військовий Олександр Кірієнко відповів на висміювання американської реперки
Захисник Маріуполя Олександр Кірієнко відповів американській реперці Азілії Бенкс, яка висміяла його за втрату ваги у російському полоні.
Він побажав виконавиці, щоб ніхто з її близьких ніколи не спробував такої "дієти", та нагадав, що тортури є злочином.
Відеозвернення до Бенкс військовий опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Я – українець, і я підтримую свободу слова. Кожен із нас має право висловити свою думку. Але совість і честь мають накладати певні обмеження.
Азіліє, я бажаю тобі, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував такої "дієти", яку отримують українські військовополонені. Постійні приниження, побиття і голод", – наголосив Олександр Кірієнко.
Він зазначив, що знає, яку трагедію пережили афроамериканці, та на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі.
"Тортури – це злочин. Неволі немає місця у цивілізованому світі. Люди створені для свободи та взаєморозуміння. І всіх своїх дітей я навчаю саме цьому. Я вчу їх відповідати за кожне сказане слово. Бо це – зерно дії. І кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова", – зауважив морпіх.
Нагадаємо, 26 липня Азілія Бенкс опублікувала глузливий допис зі світлинами бійця 36-ї бригади морської піхоти Олександра Кірієнка. У ньому порівнюється, який вигляд мав військовий до російського полону і після нього.
"Ну, щось мало зупинити його товсту д**у від їжі", – написала реперка.
У полон Кірієнко потрапив 12 квітня 2022 року, коли разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Він пережив катування й знущання з боку російських військових, внаслідок чого втратив 40 кілограмів.
Додому військовий повернувся в рамках обміну 5 лютого 2025 року.
Бенкс неодноразово висловлювалася на підтримку Росії. Вона називала Володимира Путіна своїм "улюбленим суперлиходієм усіх часів" та зазначала, що Україні "варто просто возз’єднатися з СРСР".