"Тортури – це злочин": військовий Олександр Кірієнко відповів на висміювання американської реперки

Захисник Маріуполя Олександр Кірієнко відповів американській реперці Азілії Бенкс, яка висміяла його за втрату ваги у російському полоні.

Він побажав виконавиці, щоб ніхто з її близьких ніколи не спробував такої "дієти", та нагадав, що тортури є злочином.

Відеозвернення до Бенкс військовий опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Я – українець, і я підтримую свободу слова. Кожен із нас має право висловити свою думку. Але совість і честь мають накладати певні обмеження.

Азіліє, я бажаю тобі, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував такої "дієти", яку отримують українські військовополонені. Постійні приниження, побиття і голод", – наголосив Олександр Кірієнко.

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Він зазначив, що знає, яку трагедію пережили афроамериканці, та на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі.

"Тортури – це злочин. Неволі немає місця у цивілізованому світі. Люди створені для свободи та взаєморозуміння. І всіх своїх дітей я навчаю саме цьому. Я вчу їх відповідати за кожне сказане слово. Бо це – зерно дії. І кожна світова трагедія починалася з якогось неправильного слова", – зауважив морпіх.

Як Олександра змінив полон Радіо Свобода

Нагадаємо, 26 липня Азілія Бенкс опублікувала глузливий допис зі світлинами бійця 36-ї бригади морської піхоти Олександра Кірієнка. У ньому порівнюється, який вигляд мав військовий до російського полону і після нього.

"Ну, щось мало зупинити його товсту д**у від їжі", – написала реперка.

У полон Кірієнко потрапив 12 квітня 2022 року, коли разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Він пережив катування й знущання з боку російських військових, внаслідок чого втратив 40 кілограмів.

Додому військовий повернувся в рамках обміну 5 лютого 2025 року.

Бенкс неодноразово висловлювалася на підтримку Росії. Вона називала Володимира Путіна своїм "улюбленим суперлиходієм усіх часів" та зазначала, що Україні "варто просто возз’єднатися з СРСР".