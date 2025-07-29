Американська реперка поглузувала з українського військового, який втратив у полоні 40 кг ваги

Реперка Азілія Бенкс поглузувала з українського військового, який був у полоні

Американська реперка Азілія Бенкс опублікувала глузливий допис із фото українського військового Олександра Кірієнка, який провів у російському полоні майже 3 роки.

Приводом для насмішки стало те, що захисник втратив багато ваги.

Пост розміщений в акаунті реперки у соцмережі Х.

26 липня Бенкс зробила репост допису зі світлинами бійця 36-ї бригади морської піхоти Олександра Кірієнка. У ньому порівнюється, який вигляд мав військовий до російського полону і після нього.

Військовий Олександр Кірієнко після майже трьох років у полоні Радіо Свобода

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"Ну, щось мало зупинити його товсту д**у від їжі", – написала реперка.

Пост зібрав багато обурливих коментарів, однак на жоден із них Бенкс не відповіла.

"Це сміттєвий акаунт. Понад 200 тисяч підписників, але дуже мало лайків під більшістю постів або коментарів. Настільки голодний до уваги, що готовий завдавати болю та страждань іншим людям, аби тільки тебе помітили", – написав користувач з ніком @WillowMantis.

Олександр Кірієнко став на захист Батьківщини ще у 2014 році. Як чоловік розповідав в інтерв’ю "Суспільному. Вінниця", повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі.

У полон захисник потрапив 12 квітня 2022 року, коли разом із побратимами вийшов із заводу Ілліча. Олександр пережив катування й знущання з боку російських військових, внаслідок чого втратив 40 кілограмів.

Його утримували у колонії №10 в Мордовії. Вона, зокрема, стала відомою через нещодавнє розслідування про "Доктора Зло" – так назвали російського лікаря Іллю Сорокіна, який відмовляв полоненим у наданні необхідної медичної допомоги та бив їх струмом.

Додому Олександр Кірієнко повернувся в рамках обміну 5 лютого 2025 року.

Олександр Кірієнко був у колонії в Мордовії Суспільне. Вінниця

37-річна реперка Азілія Бенкс родом з Нью-Йорка. Вона неодноразово висловлювалася на підтримку Росії.

Так, у 2022 році реперка в історіях Instagram назвала Володимира Путіна своїм "улюбленим суперлиходієм усіх часів". Також вона зазначила, що Україні "варто просто возз’єднатися з СРСР" та звинуватила у війні США.

А в червні 2025 року Бенкс заявила, що "зображати Росію як бездумну націю, сповнену гніву, є зневажливим і нерозумним". Тоді ж вона вчергове написала, що причиною війни є нібито втручання США, НАТО та ЄС у справи України. І додала, що їй "шкода обидві країни".

"Очевидно, що росіяни є дуже могутнім народом, якщо вони змогли завоювати всю цю територію, включаючи країни, що раніше входили до складу СРСР", – написала Бенкс в X.

Також реперка неодноразово потрапляла у скандали через расистські й гомофобні висловлювання.

Нагадаємо, у 2024 році шведська журналістка Елаф Алі втрапила у скандал через жарт про жінок з України – мовляв, більшість із них можна помітити лише у борделях. Після обурення вона не зрозуміла, за що має просити пробачення, а також поскаржилась на "расизм".