Сім українських військових вишів можуть приєднатися до європейського закладу: МОУ подало заявки

Рішення про приєднання мають ухвалили в лютому 2025 року

Міністерство оборони України подало заявки про приєднання семи українських військових закладів вищої освіти до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (European Security and Defence College, ESDC).

В Міноборони пояснили, що це допоможе впровадити євроатлантичні стандарти в систему військової освіти Збройних сил.

До мережі Європейського коледжу безпеки та оборони можуть приєднатися:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Інститут військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

"Інтеграція до мережі ESDC відкриває нові унікальні можливості для нашої системи військової освіти.

Це дозволить підвищити рівень професійної підготовки фахівців у сфері безпеки та оборони за найкращими європейськими практиками, а також посилить співпрацю України з державами-партнерами", – зауважив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

РЕКЛАМА:

Європейський коледж безпеки та оборони розпочав роботу в 2005 році. Заклад функціонує як мережа, що об'єднує цивільні та військові установи, академії, університети та інші організації, пов'язані з політикою безпеки та оборони в межах ЄС.

Очікується, що розгляд заявок українських закладів розглядатимуть протягом засідання Виконавчої вченої ради ESDC 18-19 лютого 2025 року.

Нагадаємо, в 2025 році в Україні запровадили обов'язкову базову загальновійськову підготовку для студентів вишів.