В Україні з’явилася перша школа, де готуватимуть операторів наземних роботизованих комплексів

У Збройних силах України створили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів. Її відкрили на базі одного з навчальних центрів.

Таке рішення ухвалив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За сприяння фонду Dignitas майбутні фахівці вже проходять навчання. Для них розробили спеціальну програму. Зокрема вони проходять підготовку на трьох типах комплексів (бойових, логістичних та інженерних) і на безпілотних літальних апаратах (БПЛА) для віддаленого управління наземними роботизованими комплексами.

Окрім того, спеціалісти працюють над розширенням проєкту, підвищенням ефективності підготовки та забезпеченням належною навчальною і тренувальною базою.

"Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БпНК.

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Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов’язані впевнено крокувати до нього. Одним із шляхів розвитку Збройних сил України є пошук і впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів БпНК", – наголосив начальник Управління інноваційної діяльності Збройних Сил України полковник Віталій Добрянський.

Нагадаємо, у липні Міністерство освіти і науки анонсувало нову навчальну програму для предмета "Захист України" для учнів 10-11 класів. До програми додали вивчення керування дронами.

Окрім того, керувати цивільними дронами навчатимуть у семи українських профтехах. Для цього запровадять нову освітню програму.