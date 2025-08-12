"Питання національної гідності": мовна омбудсменка відреагувала на скандал навколо львівської турфірми

Мовна омбудсменка Олена Івановська відреагувала на скандал навколо львівської туристичної компанії "Аккорд-Тур", яку звинуватили в організації російськомовних екскурсій під час закордонних турів.

Вона зазначила, що український туроператор має заздалегідь інформувати туристів про мову екскурсій.

Про це Олена Івановська повідомила у коментарі для "УП. Життя".

За її словами, забезпечення українськомовного супроводу туристів – питання національної гідності та поваги до своїх клієнтів.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зобов’язує здійснювати туристичне та екскурсійне обслуговування українською. Якщо йдеться про іноземців та осіб без громадянства, можливе використання іншою мови. Однак ці норми стосуються лише території України.

Мовна омбудсменка зауважує: якщо український туроператор продає тури за кордон, він має заздалегідь інформувати туристів про мову екскурсій.

"Інакше – це не лише можливе порушення прав споживачів, а й удар по власній репутації. Туризм – також культурна дипломатія, і через мову ми демонструємо, ким є українці у світі", – наголосила вона.

Івановська також зазначила, що дефіцит українськомовних гідів за кордоном – це виклик, який потрібно вирішувати.

"Потрібні державні програми підготовки таких фахівців, щоб українці могли почути свою мову навіть у найвіддаленіших куточках світу", – зауважила Уповноважена із захисту державної мови.

Нагадаємо, 11 серпня керівниця управління комунікації Львівської міської ради Ірина Сало звинуватила львівську туристичну компанію "Аккорд-Тур" в організації російськомовних екскурсій за кордоном.

Разом із донькою вона вирушила у шестиденний автобусний тур Італією. Перед приїздом у Трієст туристам повідомили, що екскурсія проводитиметься російською.

Ірина спробувала розв'язати це питання з турфірмою. Жінка запропонувала повернути гроші за екскурсію, але працівниця натякнула, що вона може не слухати гіда, а "просто роздивлятися довкола".

У коментарях користувачі повідомили, що "Аккорд-Тур" не вперше організовує російськомовні екскурсії. Зокрема, так само сталося у Франції.