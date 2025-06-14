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"Відповідальність буде": омбудсмен звернувся до поліції через російську мову на концерті Вєрки Сердючки

Анна Коваленко — 14 червня, 14:39
Відповідальність буде: омбудсмен звернувся до поліції через російську мову на концерті Вєрки Сердючки
Омбудсмен заявив, що російська на концерті Сердючки порушує законодавство
Фото: Уповноважений із захисту державної мови/Facebook

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про ознаки порушення національного законодавства на концерті Verka Serduchka & Band, під час якого артисти виконували деякі пісні російською.

Через це мовний омбудсмен звернувся до правоохоронців. Про це він розповів у коментарі для "Української правди. Життя".

Уповноважений пояснив, що у випадку концерту виконання композицій російською – "грубе порушення" статей 23 та 29 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими регулюють сферу культури та публічних заходів.

Тарас Кремінь додав, що з 2023 року в Києві офіційно діє мораторій на використання російськомовного музичного продукту, який у випадку концерту Вєрки Сердючки порушили.

"Поки українські воїни щодня гинуть на фронті, стримуючи російських окупантів, у столиці України – місті Києві – на концерті публічно звучить "Всьо будєт хорошо" та інші російськомовні пісні.

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Це не просто зневага до мовного закону. Це плювок в обличчя країні у стані війни та тим, хто віддав життя за неї", – вважає мовний омбудсмен.

Через концерт Уповноважений ініціював захід державного контролю щодо організатора заходу, а також звернувся до Національної поліції, аби там належним чином відреагували на порушення норм законодавства.

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"Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізовували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон – це про національну гідність. І відповідальність буде", – наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, 13 червня в Києві відбувся концерт Verka Serduchka & Band, під час якого звучали російськомовні пісні, зокрема "Ха-ра-шо" та "Дольче габана".

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На відео присутніх на заході чути, як Андрій Данилко звертався до сотень глядачів російською. Через це активісти звернулися зі скаргою до мовного омбудсмена.

У Вєрки Сердючки заперечили те, що виконавець використовував російську на концерті. Там стверджують, що артист розмовляв "своїм локальним діалектом – полтавським суржиком", і додали, що під час події також виконували пісні української та англійською мовами.

Представники Андрія Данилка заперечили, що на концерті виконавець порушив мовне законодавство.

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