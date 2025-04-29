Фольклористка та посадовець Кабміну: активісти дізналися імена кандидатів на посаду нового мовного омбудсмена

Кандидатами на посаду мовного омбудсмена є Олена Івановська та Павло Полянський

Філологиня Олена Івановська та колишній заступник міністра освіти Павло Полянський стали кандидатами на посаду мовного омбудсмена. Їхні імена оприлюднили після запитів громадського активіста Святослава Літинського до Офісу омбудсмена та Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Раніше активісти звинуватили Офіс президента у спробах вплинути на призначення мовного омбудсмена, а претендентів назвали такими, що не відповідають вимогам закону.

Викладач Львівського національного університету імені Франка Літинський звернувся до двох із трьох установ, які за законом мають запропонувати кандидатів на посаду. У своїх зверненнях Святослав цікавився, яких претендентів подали до Кабміну та чи відповідають вони основним вимогам:

наявність досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови;

володіння англійською мовою.

У відповідь на запит в Офісі омбудсмена назвали свого кандидата – докторку філологічних наук Олену Івановську.

Водночас там не розповіли, чи відповідає науковиця вимогам, пославшись на відсутність обов’язку "створювати публічну інформацію".

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Фото: Святослав Літинський/Facebook

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій претендентом на посаду мовного омбудсмена обрали колишнього заступника міністра освіти і науки Павла Полянського. У відомстві заявили, що він "має багаторічний досвід у сфері освіти, науки, державного управління".

"У своїй управлінській і науково-педагогічній діяльності послідовно відстоював необхідність зміцнення статусу української мови як державної, підтримував та ініціював проєкти, спрямовані на розвиток мовної політики, формування українськомовного культурного простору, інтеграцію мовної політики в освітню реформу", – написали у листі.

У МОН стверджують, що Павло Полянський надав копію сертифіката, який підтверджує його володіння англійською.

Фото надав Святослав Літинський

У коментарі для "УП. Життя" Святослав Літинський додав, що з аналогічним запитом звернувся до Міністерства юстиції, яке за законом також має подати до уряду свого кандидата. Однак відповіді від відомства поки не отримав.

Святослав зізнався, що йому "неприємно, що на таку посаду відбір триває непублічно". Активіст заявив, що протягом тижня збирається подати до суду на Офіс омбудсмена та змусити його надати повну відповідь на запит.

"Мене дуже обурює закритість цього процесу", – зауважив він.

Редакція "УП. Життя" також звернулася із запитами щодо кандидатів на посаду мовного омбудсмена до Міністерства культури і стратегічних комунікацій, Міністерства юстиції та Офісу Уповноваженого з прав людини. Станом на момент публікації відповіді не отримувала.

Що відомо про кандидатів?

Олена Івановська здобула ступінь докторки філологічних наук і працює на кафедрі фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію науковиця захистила на тему "Фольклористична спадщина Ганни Барвінок", а її докторська має назву "Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект".

У виші Олена Івановська викладає для студентів зокрема:

фольклорний аспект звичаєвого права;

методику навчання фольклору;

суб’єктно-образну систему фольклору.

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Павло Полянський здобув історичну освіту в Київському державному педагогічному інституті імені Горського. У 1996 році здобув ступінь кандидата історичних наук. Працював учителем історії в школі на Київщині.

Від листопада 1997 року обіймав різні посади в Міністерстві освіти і науки, зокрема двічі був заступником міністра освіти – за часів Івана Вакарчука та Сергія Квіти.

Наказом уряду від липня 2020 року Полянського призначили на посаду заступника Державного секретаря Кабміну строком на п’ять років.

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Про який скандал ідеться?

Раніше понад два десятки громадських організацій заявили про спробу Офісу президента послабити інституцію мовного омбудсмена, через що нібито на посаду пропонують кандидатів без належного досвіду.

"Інституція Уповноваженого – це не про мовознавство, етнографію чи фольклор. Завданнями цієї інституції відповідно до статті 49 Закону про мову є: захист української мови як державної; захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою", – йшлося у спільній заяві.

Активісти закликали президента та його офіс не втручатися в процес призначення мовного омбудсмена, претендентів, які не відповідають вимогам, зняти свої кандидатури, а очільників міністерств і відомств відкликати свої подання і запропонувати нових кандидатів.

Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив про те, що деякі положення нового законопроєкту "Про професійну освіту" можуть звузити застосування української мови.