Напад після зауваження щодо російської в Києві: правоохоронці покарали винуватця

Столичні правоохоронці встановили особу чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження щодо російської в одному із закладів Києва. Тоді відвідувач кинувся на жінку після її прохання не розмовляти російською.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Агресивним відвідувачем виявився 44-річний мешканець Київської області, повідомили в поліції Києва.

"Поліцейські опитали зловмисника та склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство", – розповіли в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 119 гривень, громадських чи виправних робіт або адміністративного арешту до 15 діб.

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Крім того, правоохоронці зібрали матеріали інциденту та планують направити їх до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Нагадаємо, про випадок агресивної поведінки чоловіка у відповідь на зауваження щодо використання російської мови розповіла Катерина Косецька у соцмережі.

За словами жінки, ввечері 2 листопада в київській книгарні-кав’ярні "Сенс" вона перебувала разом зі своїм хлопцем, коли почула поруч розмову російською.

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Катерина зізналася, що це здивувало її, адже на дверях закладу було прохання не використовувати цю мову. Через це жінка попросила двох чоловіків за столиком поруч не спілкуватися російською..

Натомість її прохання викликало агресію в чоловіків, один із яких нібито порадив жінці "учіть язикі". Крім того, вони почали погрожувати хлопцеві Катерини та вирвали телефон з її рук.

Дівчина стверджує, що агресивно налаштований чоловік поранив їй руку, коли намагався її викрутити. Синців на кінцівці не залишилося, але, за словами Катерини, "куди більше було стресу".