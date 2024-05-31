"Відчутна потреба в спеціалістах": в Україні запровадили інтернатуру з судово-медичної експертизи

У 2024 році Міністерство охорони здоров’я запровадило нову спеціальність для післядипломної підготовки випускників медичних вишів.

Раніше, аби стати судмедекспертом, лікарі мали пройти інтернатуру за спеціальністю "Патологічна анатомія" і додатково вивчати судово-медичну експертизу.

Однак тепер випускники медичних вишів мають можливість відразу вивчати бажану галузь на інтернатурі, розповідають у МОЗ.

Навчання за спеціальністю "Судово-медична експертиза" триватиме два роки. У МОЗ стверджують, що програма підготовки фахівців включає:

міжнародні стандарти;

сучасні методи експертиз;

документальне оформлення;

роботу з високоточним обладнанням.

У міністерстві додають, що для інтернів спеціальність "Судово-медична експертиза" уже відкрито 44 вакансії.

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За словами заступника міністра Ігоря Кузіна, в умовах повномасштабної війни зросло навантаження на судово-медичних експертів. Особливо відчутна потреба в якісних спеціалістах у прифронтових регіонах.

"Підготовка інтернів із судово-медичної експертизи – важливий компонент реорганізації галузі. Вони навчатимуться проводити специфічні лабораторні дослідження.

Практичне навчання відбуватиметься на базі лабораторій бюро судмедекспертизи, які переходять у сферу управління МОЗ та дооснащуються сучасним обладнанням", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, після обурення студентів Міністерство охорони здоров’я змінило правила вступу до інтернатури. Тепер більшість студентів, які навчалися на бюджетній формі, не зможуть відмовитися від державного розподілу.