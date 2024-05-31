"Відчутна потреба в спеціалістах": в Україні запровадили інтернатуру з судово-медичної експертизи
У 2024 році Міністерство охорони здоров’я запровадило нову спеціальність для післядипломної підготовки випускників медичних вишів.
Раніше, аби стати судмедекспертом, лікарі мали пройти інтернатуру за спеціальністю "Патологічна анатомія" і додатково вивчати судово-медичну експертизу.
Однак тепер випускники медичних вишів мають можливість відразу вивчати бажану галузь на інтернатурі, розповідають у МОЗ.
Навчання за спеціальністю "Судово-медична експертиза" триватиме два роки. У МОЗ стверджують, що програма підготовки фахівців включає:
- міжнародні стандарти;
- сучасні методи експертиз;
- документальне оформлення;
- роботу з високоточним обладнанням.
У міністерстві додають, що для інтернів спеціальність "Судово-медична експертиза" уже відкрито 44 вакансії.
За словами заступника міністра Ігоря Кузіна, в умовах повномасштабної війни зросло навантаження на судово-медичних експертів. Особливо відчутна потреба в якісних спеціалістах у прифронтових регіонах.
"Підготовка інтернів із судово-медичної експертизи – важливий компонент реорганізації галузі. Вони навчатимуться проводити специфічні лабораторні дослідження.
Практичне навчання відбуватиметься на базі лабораторій бюро судмедекспертизи, які переходять у сферу управління МОЗ та дооснащуються сучасним обладнанням", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, після обурення студентів Міністерство охорони здоров’я змінило правила вступу до інтернатури. Тепер більшість студентів, які навчалися на бюджетній формі, не зможуть відмовитися від державного розподілу.