Журналіст і режисер Мстислав Чернов отримає найвищу нагороду IBC за фільм "20 днів у Маріуполі"

Український воєнний кореспондент та режисер Мстислав Чернов отримає найвищу нагороду від International Broadcasting Convention за фільм "20 днів у Маріуполі".

Нагородження відбудеться 15 вересня, повідомляє IBC.

IBC – це щорічна виставка, присвячена мовленню, електронним медіа та індустрії розваг.

Мстислав Чернов є журналістом, режисером і президентом Української асоціації професійних фотографів. Разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко вони задокументували початок знищення Маріуполя російськими військами та облогу міста.

Відзняті кадри лягли в основу документального фільму "20 днів у Маріуполі", який отримав "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

ВІДЕО ДНЯ

IBC-2024 присудило Мстиславу Чернову найвищу нагороду – Міжнародну відзнаку за досягнення (IHFE).

"Нагороджуючи Мстислава Чернова цьогорічною премією IHFE за його роботу як воєнного кореспондента, відеожурналіста та режисера, ми визнаємо мужність, креативність, майстерність та рішучість, які він продемонстрував, знімаючи деякі з найбільш разючих історій, що ми бачили за останні кілька років.

У той час, коли надзвичайно важливо створювати відео, які розкривають реальність конфліктів у всьому світі та кидають виклик поширюваним фейковим новинам і дезінформації, Мстислав і команда, з якою він працює, є прикладом доброчесності та найкращі в нашій галузі", – наголосив директор IBC Майк Крімп.

Офіційне нагородження відбудеться 15 вересня в Амстердамі.

Нагадаємо, окрім "Оскара", стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула нагороду кінопремії BAFTA та приз глядацьких симпатій фестивалю "Санденс".

Автори фільму Мстислав Чернов, Євгена Малолєтка та Василіса Степаненко отримали Шевченківську премію за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя та Пулітцерівську премію у номінації "За служіння суспільству".

Також Мстислава Чернова відзначили премією Гільдії режисерів США за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".