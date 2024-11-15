Чи справді через неявку за повісткою можуть позбавити водійських прав? Пояснення Міноборони

У Міністерстві оборони спростували інформацію про автоматичне позбавлення військовозобов’язаних чоловіків водійського посвідчення через неявку за повісткою.

Вони можуть тимчасово втратити право керувати авто лише за рішенням суду. Цей процес відбувається не автоматично, а за зверненням територіального центру комплектації (ТЦК), пояснили в Міністерстві оборони України.

У відомстві додали, що обмеження права керувати транспортним засобом може застосовуватися, якщо чоловік ухиляється від виконання військового обов’язку.

У такому випадку працівники ТЦК можуть звернутися до суду із позовом, де мають детально описати ситуацію. Крім того, вони мають підтвердити факт ухилення від виконання обов’язку відповідними документами.

РЕКЛАМА:

Натомість суд має підтвердити факт невиконання чоловіком військового обов’язку і ухвалити рішення про тимчасове обмеження права керувати транспортним засобом.

"Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку", – наголосили в Міноборони.

Читайте також : Мобілізований і контрактник: яка різниця в умовах військової служби

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, за яким можуть дозволити звільнення зі служби обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років.

Проєкт закону мав би усунути колізію, яка виникла після ухвалення закону про припинення мобілізації військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років, яких визнали обмежено придатними у воєнний час.