Як ветеранові влаштуватися на роботу викладачем "Захисту України"? Нові методичні рекомендації

Міністерство ветеранів спільно з Міністерством освіти затвердили методичні рекомендації щодо працевлаштування ветеранів і ветеранок викладачами предмета "Захист України" у школах.

Про це повідомили у Мінветеранів.

"Це дозволить не лише розширити можливості для працевлаштування українських захисників і захисниць, але й посилить якість військово-патріотичного виховання молоді.

Саме ветерани й ветеранки, які мають бойовий досвід, можуть ділитися з учнями важливими знаннями з тактичної медицини, домедичної допомоги, військової справи, топографії, тактики, будови зброї та правил безпеки у її використанні", – пояснюють у Мінветеранів.

Методичні рекомендації містять покрокові інструкції для керівників і колективів шкіл щодо:

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кваліфікаційних вимог до ветеранів і ветеранок;

основних етапів їхнього працевлаштування;

питань професійної адаптації, підвищення кваліфікації та професійного розвитку;

положень щодо трудових гарантій і оплати праці;

заходів з інформаційної, консультативної та психологічної підтримки.

У рекомендаціях прописані декілька вимог для кандидатів:

наявність вищої освіти та/або відповідної професійної кваліфікації;

вільне володіння державною мовою;

психічний стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки;

високі моральні якості.

"У разі відсутності у претендента зі статусом ветерана війни повної педагогічної освіти за профілем "Захист України", рекомендовано проходження спеціальних курсів перепідготовки або підвищення кваліфікації за освітніми програмами, що забезпечують набуття необхідних фахових компетентностей", – йдеться у документі.

Одразу після працевлаштування ветерани матимуть адаптаційний період, впродовж якого у них буде змога краще "влитись" у колектив і загалом у навчальний процес.

У цьому їм допомагатиме наставник, якого призначатиме адміністрація. Йдеться про досвідченого вчителя, який підкаже, як правильно вести документацію, планувати уроки, налагоджувати комунікацію з дітьми та батьками.

Також передбачений такий формат як супервізія – добровільна професійна підтримка й допомога вчителю, яка сприяє підвищенню ефективності їхньої роботи.

Нагадаємо, уже рік як в Україні діє оновлена навчальна програма для предмета "Захист України". Вона однакова для хлопців та дівчат, і спрямована передусім на практику: домедичну допомогу, стрілецьку підготовку, орієнтування на місцевості.