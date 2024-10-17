Астронавти носитимуть Prada: в Італії представили дизайн скафандра для місії на Місяць

Скафандр використають під час місії на Місяць у 2026 році

Будинок моди Prada у співпраці з комерційною космічною компанією Axiom Spac створили новий дизайн скафандра, які носитимуть астронавти під час майбутньої місії на Місяць.

Представлення відбулося під час Міжнародного астронавтичного конгресу в Мілані (Італія) 16 жовтня, пише CNN.

Нова модель скафандра Courtesy Prada Астронавт на Місяці в 1969 році NASA

Нові костюми для космонавтів мають переважно білий колір. Подекуди, як-от на ліктях на колінах, модель скафандра має сірі плями.

Попри те, що дизайн не містить логотипів, на ньому все ж можна побачити червоні акцентні лінії на передпліччях, талії та портативні рюкзаки системи життя, які перегукуються з визначальними рисами суббренду Prada Linea Rossa.

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Костюми також мають низку інноваційних функцій – завдяки спеціальному взуттю учасники місій на Місяць зможуть перебувати у відкритому космосі на щонайменше вісім годин щоденно.

Творці дизайну стверджують, що скафандри виготовлятимуть із білого матеріалу, який здатний відбивати тепло і забезпечувати захист від високих температур і місячного пилу.

Крім того, новий одяг астрономів має покращену мобільність, порівняно з попередніми зразками, які вже використовували для подорожей на Місяць.

Під час презентації творці костюму заявили, що професійні знання Prada про виробництво текстилю та техніку шиття допомогли "подолати прірву" між функціональністю та стилем.

"Це новаторське партнерство. Ми поєднуємо інженерію, науку та мистецтво", – сказав Рассел Ралстон, виконавчий віцепрезидент Axiom Space під час пресконференції.

Презентована модель костюмів підходить як для жінок, так і чоловіків.

У ході представлення скафандра його автори розповіли, що створення зайняло кілька років. Протягом цього періоду 10 фахівців модного дому постійно їздили між Міланом та базою Axiom Space у Хьюстоні (США).

Очікується, що учасники місії NASA Artemis III висадяться на поверхню Місяця в другій половині 2026 року – це відбудеться вперше з 1972 року. У наступній місії на супутник Землі вперше може взяти участь жінка.

"Сьогодні будь-хто з грошима може вирушити в космос. Незабаром це стане доступним, і люди зможуть побувати на Місяці. Тож я думаю, що ми лише на початку нової ери", – сказав директор з маркетингу Prada Group Лоренцо Бертеллі.

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Нагадаємо, американський винахідник Гаррі Ассада десять років тому створив "Суперкінцівки", які тепер для місій на Місяць адаптує його колега Ерік Балластер.

Додаткові "кінцівки" можуть допомогти астронавтам не витрачати цінну енергію під час прогулянок супутником Землі та навіть проводити дослідження.