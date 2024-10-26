Одного з астронавтів NASA госпіталізували після повернення з МКС

Астронавти в березні 2024 року перед початком місії

Один із астронавтів NASA опинився в лікарні після повернення на Землю з Міжнародної космічної станції, де екіпаж місії перебував протягом майже восьми місяців.

Після двох місяців затримки астронавти місії Crew-8 приземлилися в Мексиканській затоці поблизу узбережжя Флориди (США) 25 жовтня, пишуть AP News та The Guardian.

Повертаючись на Землю, космічний корабель SpaceX Dragon здійснив звичайне повторне входження та приземлення.

Капсулу SpaceX на борту з трьома американськими космонавтами та одним росіянином підняли на борт евакуаційного корабля, де всім членам екіпажу провели звичайний медичний огляд.

Невдовзі після приземлення один із астронавтів, чиє ім’я не називають, мав "медичну проблему". Через це організатори місії вирішили провести додаткові обстеження через "особливу обачність", повідомили в NASA.

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Тому асторнавтів NASA Меттью Домініка, Майкла Барратта та Жанетт Еппс разом із космонавтом "Роскосмосу" Алєксандром Гребенькіним доставили до лікарні в Пенсакола (США).

Згодом трьох із них виписали та повернули до Космічного центру Джонсона NASA. За інформацією організації, ще один член екіпажу перебуває в стабільному стані – його залишили в медичному закладі як "запобіжний захід".

Космічне агентство заявило, що не буде ділитися подробицями про стан астронавта та розголошувати його ім'я через застереження про конфіденційність. Водночас там планують надати оновлення, якщо вони будуть доступні.

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Астронавтам можуть знадобитися дні або навіть тижні для того, щоб пристосуватися до сил тяжіння на Землі після кількох місяців життя у невагомості.

Нагадаємо, SpaceX запустила космічний корабель із чотирма астронавтами на Міжнародну космічну станцію у березні 2024 року.

Очікувалося, що члени місії повернуться на Землю після шести місяців перебування в космосі. Спершу на заваді цьому стали проблеми з капсулою, згодом плани порушив потужний ураган "Мілтон", а пізніше на заваді стала негода в морі.

Наразі на раніше переповненій Міжнародній космічній станції залишається звичайна кількість людей – твоє росіян та четверо американців, зокрема Суніта Вільямс та Баррі Вілмор, для яких кількаденне перебування в космосі перетворилося на подорож у декілька місяців.

Раніше поблизу берегів США приземлився екіпаж чотирьох туристів-космонавтів місії Polaris Dawn, двоє з яких здійснили перший в історії непрофесійний вихід у відкритий космос.