У США всередині затонулого авіаносця часів Другої світової знайшли джип

Дослідники не мають однозначного пояснення, чому автівка опинилася на авіаносцю

Американський авіаносець часів Другої світової війни поблизу убереження Гаваїв (США) на дні океану знайшли 25 років тому. Тепер, під час детального дослідження судна, в ньому виявили автівку.

Неочікувану знахідку зробили фахівці Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), інформує CBC News.

Роботи з вивчення авіаносця проводять у межах дослідження морського національного пам'ятника "Папаханаукмокуакеа" (Papahānaumokuākea), що є об'єктом Світової спадщини.

Транспортний засіб знайшли за допомогою дистанційних керованих камер, які занурили до затонулого корабля. В ангарі авіаносця "Йорктаун" (USS Yorktown), що лежить на дні за понад дві тисячі кілометрів від Гонолулу, побачили цілу автівку.

"Це автомобіль. Це автомобіль. Це цілий автомобіль", – сказав один із дослідників під час трансляції.

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На перший погляд, знайдений транспортний засіб виглядає як військовий джип, який стоїть вертикально. Науковці зауважили, що автівка має розширені крила, хромоване оздоблення, дах із тканини та запасне колесо на задніх дверях.

"Ого, хіба це не щось? Це просто неймовірно", – було чути голоси дослідників під час відкриття.

У NOAA підозрюють, що знайдена автівка – це Ford Super Deluxe "Woody" 1940-41 років випуску.

"Йорктаун", також відомий як "Бійцівська леді", був авіаносцем, який ввели в експлуатацію в 1937 році. Судно мало довжину 240 метрів та могло вмістити дві тисячі моряків. Воно відіграло важливу роль у Тихоокеанській кампанії США під час Другої світової війни.

Авіаносець затонув через ураження японськими військами в червні 1942 року в битві за Мідвей. Унаслідок бойових дій загинуло понад 3400 людей, переважну більшість яких склали японські військові.

У бою США втратили один авіаносець, один есмінець та 144 літаки, а Японія – чотири авіаносці, один крейсер та сотні літаків.

Тоді "Йорктаун", який лише нещодавно відновили після пошкодження, зазнав серії атак. Під час останнього удару корабель уразили дві торпеди, завдавши критичної шкоди.

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Атаки змусили корпус судна нахилитися набік навколо повздовжньої осі. Через це команда була вимушена позбутися зенітних гармат та літаків, аби врівноважити положення корабля.

"Але чи залишили б вони машину – щось, що можна було б скотити з борту?" – поставили риторичне питання американські дослідники.

Існують кілька версій, чому військовий джип залишився на авіаносці в останні його дні в морі. Припускають, що це міг бути автомобіль контрадмірал Френка Флетчера, адже "Йорктаун" був його флагманом під час Другої світової війни.

Інша версія полягає в тому, що джип могли доставити на борт для ремонту після пошкодження у битві за Коралове Море.

Раніше поблизу Каліфорнії знайшли бойовий корабель часів Другої світової. Фахівці кажуть, що після понад 75 років на дні моря стан судна "винятковий".

