Не відпускали у декрет: на Бразилію подали до суду через смерть похоронної агентки під час пандемії

На Бразилію подали в суд через смерть породіллі від COVID-19

У Бразилії родина породіллі, яка у 2020 році померла від COVID-19, подала в суд на державу. Коли почалася пандемія, жінка працювала у ритуальній сфері та довго не могла піти у декрет.

Після появи симптомів захворювання вона зверталася до лікарів, та ті ігнорували її скарги. Жінка померла менш ніж за місяць після пологів, повідомляє The Guardian.

На початку пандемії COVID-19 35-річна Лідіан Вієйра Фразао чекала на народження дитини. Жінка була похоронною агенткою, тому час від часу мала справу з тілами людьми, які померли від вірусу.

Та навіть на 40-му тижні вагітності Лідіан не змогла отримати довідку від лікаря, щоб піти у декретну відпустку. Її професія була у переліку "важливих послуг", які не можна було припиняти надавати під час карантину. Такий указ підписав тодішній президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Лідіан змогла піти у декрет за кілька днів до пологів. Вона мала симптоми коронавірусу, зокрема нежить і прискорене серцебиття, але тесту на COVID-19 у лікарні жінці не зробили.

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Пологи пройшли добре, і Лідіан виписали з лікарні. Однак вона все ще мала проблеми з диханням. Жінка звернулася за допомогою в іншу лікарню, але до кисню її під'єднали лише після 10 годин очікування.

Незабаром після цього Лідіан впала в кому. Через 22 дні після пологів жінка померла. У неї залишилося двоє синів, яким зараз 16 та 5 років.

Померла від коронавірусу породілля Лідіан Фразао @monikafrazao/Instagram

Тепер рідні Лідіан подала позов проти Бразилії. Вони стверджують, що жінка померла через недбалість і жорстоке поводження у державних лікарнях, куди вона зверталася за допомогою.

Група юристів, дослідників та активістів, які підтримали позов, стверджують, що ця справа є символічною, адже під час пандемії Бразилія була антилідером за кількістю материнських смертей. Вони складали 80% від загальної кількості у світі.

"[Жінки] приходили до пологового відділення, а лікар казав: "У вас COVID-19, йдіть до лікарні". Там інший медик казав: "Ви вагітні, йдіть до пологового відділення", – розповідає професорка Університету Бразилії та одна з ініціаторів позову Дебора Дініз.

Вона координує групу, яка провела дослідження у пошуках відповіді на питання, чому у Бразилії було так багато материнських смертей від COVID-19. Серед причин були затримки з тестуванням на вірус та небажання лікарів приймати пацієнтів.

Дініз вважає, що смерть Лідіан також була результатом політики тодішнього президента Болсонару. Він активно виступав проти вакцин, соціального дистанціювання та карантину, висміюючи жертв і просуваючи неефективні методи лікування.

Дослідники та юристи доручили гінекологу та акушеру провести експертну оцінку смерті Лідіан. Список помилок є досить довгим і починається з того, що жінку не визнали вагітною з групи високого ризику.

Відразу після пологів Лідіан скаржилася на задишку, але лікарі відмахнулися, списали все на тривожність і порадили звернутися до психіатра.

Рідні жінки стверджують, що також відіграв роль расовий фактор, оскільки вона була чорношкірою. Тому у позові також йдеться про те, що Лідіан стала жертвою "акушерського расизму".

Під час пандемії більшість випадків материнської смертності припадала саме на чорношкірих жінок. Ба більше, афробразилійки й донині стикаються з удвічі вищим ризиком померти під час вагітності, пологів чи післяпологового періоду.

Позивачі вимагають від держави компенсації та довічної пенсії для родини Лідіан, а також офіційного визнання відповідальності за її смерть.

Усі згадані у позові лікарні перебувають під контролем міської влади Ріо. Там заявили, що події відбулися за попереднього мера, а людей, які тоді працювали, звільнили. Тому влада пообіцяла співпрацювати із судом.

Нагадаємо, у 2023 році німкеня подала позов на виробника COVID-вакцини Pfizer через побічні дії від щеплення.