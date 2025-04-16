Напідпитку ґвалтував трьох доньок: на Буковині чоловіка засудили до 15 років тюрми

На Буковині судили чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство щодо своїх трьох доньок

На Буковині до 15 років ув’язнення засудили чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння ґвалтував трьох своїх доньок віком 13, 11 та 5 років.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

У вироку суду йдеться, що одна з доньок обвинуваченого має інвалідність. У ході судових засідань чоловік визнав свою провину та сказав, що шкодує про скоєне.

Працівниця місцевої Служби у справах дітей на суді розповіла, що сім’я перебувала у них на обліку як така, що потрапила у складні життєві обставини. Під час відвідування сім'ї комісія виявила в помешканні безлад, відсутність запасів продуктів харчування і перебування дітей без нагляду дорослих.

Через невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей дівчат вилучили з родини та перевели до притулку. Під час роботи з психологом з'ясувалося, що батько вчиняв стосовно доньок дії сексуального характеру, що підтверджено обвинувальним вироком суду.

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Діти не заперечували проти вилучення. Одна з них навіть сказала, що "нарешті відпочине". Дівчат відвезли на огляд до лікарні, а потім відправили в Центр реабілітації дітей.

Їхнього батька визнали винним у вчиненні сексуального насильства щодо дітей (частина 2 статті 156, частина 6 статті 152 та частина 6 статті 153 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

Інформацію щодо нього внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Києві заарештували чоловіка, який заманив у квартиру двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував їх.