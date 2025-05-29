На Полтавщині суд виніс вирок чоловікові, який намагався зґвалтувати свою 11-річну падчерку

Суд на Полтавщині призначив 11 років тюрми чоловікові, який намагався зґвалтувати свою малолітню падчерку.

11-річна дівчина врятувалася завдяки тому, що вчасно змогла втекти від нього у ванну кімнату і викликати поліцію.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини.

Сексуальне насильство щодо дитини 25-річний обвинувачений намагався вчинити у жовтні 2024 року. Чоловік зайшов до кімнати, де на той час спала його падчерка.

У цей час дівчинка прокинулася. Злякавшись, вона схопила телефон і втекла у ванну кімнату, де зачинилася зсередини. Чоловік у цей час стукав і намагався відчинити двері.

РЕКЛАМА:

Паралельно він писав їй повідомлення, у яких просив "вступити з ним в інтимні стосунки". Після цього дівчинка викликала поліцію.

У вироку йдеться, що в суді чоловік не визнав провину. Сказав, що зайшов до кімнати дитини, щоб перевірити, чи спить вона і чи не "порушує режим". Повідомлення з вимогою вступити з ним у статеві стосунки він назвав "пошлістю" і запевнив, що "вони нічого не значать".

Однак суд вирішив інакше. Його визнали винним у закінченому замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України) та призначили сумарно 11 років ув’язнення, взявши до уваги, що чоловік на цей момент вже мав судимість і був на іспитовому терміні.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. Також він може оскаржити рішення суду, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Київщині затримали 34-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 15-річної дівчини. Він напоїв її алкоголем і повів до себе додому.