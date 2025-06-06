На Черкащині чоловік пошкодив могили загиблих воїнів: його судитимуть

На Черкащині 40-річний чоловік пошкодив могили полеглих захисників. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, 31 травня мешканець Черкас, перебуваючи на Алеї Героїв, осквернив могили загиблих військових. Окрім того, він викрав предмети, які знаходилися на похованнях.

"Зловмисник зірвав два прапори з шевроном підрозділу особливого призначення КОРД, які знаходились на могилах двох полеглих воїнів, а також викрав воскову свічку та статуетку з могили ще одного воїна, які залишила родина полеглого", – розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці затримали зловмисника та обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Чоловікові оголосили підозру за частинами 2, 3 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Вони передбачають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років чи обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Раніше у Вінниці знайшли жінку, яка викрала ритуальні предмети з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" Наразія Гринцевича з позивним "Грєнка". Суд обрав для неї запобіжний захід.