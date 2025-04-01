Була напідпитку: поліціянти знайшли жінку, яка пошкодила могилу азовця "Грєнки"

Правоохоронці знайшли викрадені з могили речі вдома у вінничанки

У Вінниці правоохоронці знайшли жінку, яка пошкодила могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича з позивним "Грєнка".

Вінничанку, яка викрала речі з місця поховання військового, зафіксували камери відеоспостереження, розповіли в Головному управлінні Національної поліції Вінницької області.

Причетною до наруги над могилою виявилася 39-річна жінка. За даними правоохоронців, вона напідпитку потрапила на територію цвинтаря. Вдома у фігурантки знайшли викрадені з кладовища булаву та свічки.

У поліції повідомили, що процесуальні рішення щодо жінки ухвалять після результатів призначених експертиз та додаткових слідчих дій.

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Наразі правоохоронці продовжують розслідування пошкодження могили військового за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу – наруга над могилою, іншим місцем поховання або тілом померлого.

Нагадаємо, про викрадення речей із могили захисника "Азовсталі" повідомила його мати Маріанна Колос. Жінка розповіла, що з місця поховання її сина зникли свічки та булава, які вона привезла з Карпат.

Мати полеглого військовослужбовця заявила, що стикається з вандалізмом та "бездіяльністю охорони" місцевого кладовища не вперше.

Раніше з могили "Грєнки" викрали його дитячу іграшку, але після відеозвернення Маріанни Колос повернули.