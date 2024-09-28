Зривав прапори та викидав хрести: на Тернопільщині затримали чоловіка за наругу над могилами військових

У селі Млинівці на Тернопільщині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні могил українських захисників.

Про це повідомляє Національна поліція.

Подія сталася 27 вересня вранці. Близько 08:20 місцеві жителі помітили, що невідомий чоловік на кладовищі зриває державні прапори з могил та викидає хрести. Люди одразу повідомили про це поліцію.

Поліціянти на місці виявили 11 пошкоджених могил військовослужбовців. Підозрюваного, 44-річного жителя Тернопільського району, затримали. Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, що саме спонукало його до таких дій.

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За фактом події поліція відкриває кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами або місцями поховання). За це передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.

Також у межах розслідування планується призначити психіатричну експертизу, щоб визначити психічний стан підозрюваного.

Раніше ми розповідали, що невідомі зруйнували меморіальний знак на могилі політичного та громадського діяча, ідеолога українського самостійництва Миколи Міхновського на Байковому кладовищі в Києві.