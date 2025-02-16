На Черкащині ДСНС врятувала трьох людей, які дрейфували посеред Дніпра на крижині: що трапилося
Поблизу села Топилівка на Черкащині рятувальники зняли з крижини посеред Дніпра двох дорослих чоловіків і підлітка – вони прийшли до річки порибалити.
Інцидент трапився 16 лютого, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Черкаській області.
У коментарі для "УП. Життя" речниця служби Юлія Норовкова розповіла, що 14-річний підліток і двоє чоловіків віком 21 та 41 рік прийшли до Дніпра, аби порибалити.
В якийсь момент шматок льодяного покриву річки, на якому вони стояли, відірвався від загальної частини, і крижина почала дрейфувати водоймою. Так чоловіки та школяр опинилися приблизно за 200 метрів від берега.
На місце прибули рятувальники, які по черзі зняли їх із крижини. Спершу з води до берега доставили двох людей, пізніше допомогу отримав також третій постраждалий, розповіла Юлія.
Рибалки не потребували медичної допомоги чи госпіталізації – стан їхнього здоров'я перевірили працівники "швидкої".
"Вони (йдеться про врятованих – ред.) не перебували у воді, тому на місці їх оглянули працівники "екстренки", – пояснила речниця ДСНС Черкаської області.
Нагадаємо, 13 лютого на Херсонщині під час прогулянки замерзлою річною під кригу провалилися двоє хлопчиків 9 та 13 років та двоє дівчаток 12 та 14 років. Місцевий житель врятував із крижаної води 12-річну школярку, тіла інших дітей знайшли рятувальники.