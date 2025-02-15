На Херсонщині четверо школярів провалилися під лід: ДСНС витягла з води тіло останньої дитини

Тіло школяра знайшли неподалік від місця, де діти провалилися під лід

На Херсонщині рятувальники дістали з річки тіло 13-річного хлопчика, який раніше в компанії ще трьох дітей провалився під кригу під час прогулянки по річці.

Тіло дитини знайшли водолази на дні річки Інгулець за 500 метрів від місця, де вони опинилися під кригою, повідомили Державна служба надзвичайних ситуацій та очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Рятувальну операцію завершили. До пошукових робіт було залучено 25 працівників ДСНС, п'ять одиниць техніки, плавзасоби, спеціальне пошукове обладнання та підводні дрони.

Нагадаємо, 13 лютого у Великоолександрівській громаді четверо школярів прогулювалися кригою на річці Інгулець. Тонка крига на водоймі не витримала їхньої ваги, тому двоє хлопчиків 13 та 9 років та двоє дівчаток 14 та 12 років провалилися в крижану воду.

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Свідком інциденту стала 16-річна дівчина, яка кинулася на допомогу, але також опинилися під водою. Ще один місцевий мешканець, який був неподалік, зміг витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку. Решту дітей шукали працівники ДСНС.

За допомогою підводного дрона 14 лютого водолази знайшли тіла двох дітей – 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.

"Будь ласка, дбайте про свою безпеку: лід може здаватися міцним, але навіть невелика необережність може коштувати життя", – застеріг Олександр Прокудін.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники врятували 12-річного хлопця, який провалився під кригу на Хмельниччині. Хлопець потрапив у небезпечну для життя ситуацію, коли після школи вирішив спробувати зимову риболовлю.