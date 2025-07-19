Ударила шампуром у груди: на Черкащині затримали жінку, яка вбила чоловіка під час відпочинку

На одній із баз відпочинку Черкащини жінка під час сварки вдарила свого чоловіка у груди шампуром. Від отриманих травм він помер, а нападниці повідомили про підозру.

Про випадок, який трапився у Звенигородському районі, розповіли в Головному управлінні Національної поліції Черкащини.

Фото: ГУНП у Черкаській області Фото: ГУНП у Черкаській області Фото: ГУНП у Черкаській області

Правоохоронці встановили, що 17 липня 33-річна жінка відпочивала разом із друзями. У поліції зазначають, що компанія вживала алкоголь.

Пізніше між підозрюваною та її 26-річним чоловіком виникла сварка, яка переросла в бійку. Тоді жінка схопила шампур та вдарила ним свого партнера в груди.

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Від отриманої травми чоловік помер. Нападницю ж затримали поліціянти.

На місці правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві – стаття 115 Кримінального кодексу.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Розслідування випадку триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали 53-річну жінку, яка облила бензином та підпалила місцеву жительку. За попередніми даними поліціянтів, між ними виник конфлікт через ревнощі.