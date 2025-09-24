На Чернігівщині ухвалили вирок батьку, який 8 років розбещував і ґвалтував доньку

На Чернігівщині судили батька, який протягом 8 років розбещував свою доньку, ґвалтував і примушував зніматися в порно.

Чоловіку присудили максимальне покарання – 15 років увʼязнення, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними суду, з 2013 року обвинувачений вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки. У 2017 році він вперше її зґвалтував.

Крім того, упродовж 2013-2021 років чоловік систематично виготовляв порнографічні матеріали за участі дитини.

Кривдника судили одразу за кількома статтями: зґвалтування, розбещення малолітньої та виготовлення за її участі дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч.ч. 4, 5 ст. 301 КК України, ч.ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України).

"У ході судового розгляду обвинувачений відмовився від надання будь-яких свідчень та лише у судових дебатах формально визнав вину, розраховуючи на м’якість покарання", – коментують правоохоронці.

Водночас суд підтримав позицію прокуратури та засудив кривдника до максимальної міри покарання – 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений буде під вартою.

