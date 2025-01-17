На Чернігівщині чоловіки труїли пенсіонерів і людей з інвалідністю заради квартир: їм загрожує довічне

На Чернігівщині чоловіки труїли пенсіонерів і людей з інвалідністю заради їхніх квартир

На Чернігівщині двоє чоловіків роками входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а згодом – отруїли їх.

Оперативники затримали підозрюваних під час спроби напоїти отрутою чергового постраждалого, повідомили у Національній поліції.

За даними слідства, 44-річний та 34-річний чернігівці шукали людей у вразливому стані та схиляли їх до спільного вживання алкоголю.

Підозрювані регулярно приносили потерпілим спиртні напої, в які додавали сильнодійні лікарські препарати та небезпечний для організму метиловий спирт.

Чоловіки переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їхньою нерухомістю. Отримавши бажане, вони додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і поїли ним власників майна.

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Правоохоронці викрили зловмисників та запобігли вбивству 66-річного чоловіка, який має інвалідність по зору.

У фігурантів вилучили пляшки зі спиртовмісними речовинами, сильнодійні пігулки, низку паспортів і документів на майно – довіреності, заповіти, доручення, заяви, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів. Також у затриманих знайшли гвинтівку і гладкоствольну рушницю з набоями.

Слідчі повідомили обом зловмисникам підозри в замаху з корисливих мотивів та у шахрайстві у великих розмірах – частина 3 статті 15, пункти 6 та 12 частини 2 статті 115, частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює всіх потерпілих.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру директору соціального центру в Берегового, що на Закарпатті, в якому проти волі утримували 72-річного важкохворого пенсіонера. У потерпілого відбирали пенсію та забрали нерухомість.