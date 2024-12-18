На Закарпатті отримав підозру чоловік, який підробив документи і привласнив майно хворого пенсіонера

Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному директору комунального підприємства з Берегового, що на Закарпатті. Чоловіка звинувачують у незаконному заволодінні майном важкохворого.

Раніше в ході перевірки представники Уповноваженого з прав людини з'ясували, що в місцевому соціальному центрі 72-річного чоловіка утримували проти волі, відбирали пенсію та забрали нерухомість.

Про вручення зловмиснику підозри розповіли в Головному управлінні Національної поліції Закарпатської області.

"Встановлено, що фігурант є директором одного із комунальних підприємств міста. У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що зловмисник, знаючи, що у пенсіонера наявне нерухоме майно та відсутні спадкоємці, вирішив заволодіти його помешканням", – повідомили правоохоронці.

За їхніми словами, підозрюваний скористався важким станом здоров'я пенсіонера, який не міг самостійно покинути соціальний центр. Зловмисник отримав необхідні документи та звернувся до приватного нотаріуса, аби оформити фіктивний договір про дарування майна хворого.

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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець додав, що йдеться про заволодіння земельною ділянкою та житлом 71-річного чоловіка.

40-річному жителю Берегового повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу – шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У коментарі для "Української правди. Життя" речниця поліції Закарпаття Анна Дан розповіла, що слідчі дії щодо встановлення причетності до злочину нотаріуса тривають.

Крім того, правоохоронці з'ясовують участь у схемі співробітників територіального центру та інших осіб.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів про результати перевірки його представників у соціальному центрі в Береговому, пацієнт якого скаржився на порушення прав.

Чоловік стверджував, що з грудня 2020 року його проти волі утримували в стаціонарному відділенні центру. За словами пацієнта, до березня 2023 року в нього відбирали пенсію, попри те, що він не давав на це жодного письмового дозволу.

72-річний пенсіонер розповів, що кілька разів намагався втекти із закладу, але його щоразу повертали назад співробітники центру. Через спроби втечі в чоловіка відібрали засоби пересування.

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Під час однієї зі спроб пенсіонеру вдалося викликати поліцію. За словами чоловіка, правоохоронці не відреагували на його скарги про незаконне утримання. У прокуратурі заявили про перевірку цієї інформації.

"На вимогу підопічного звернутися до правоохоронних органів ніхто також не реагував. Ба більше, заклад протягом цього часу перевірявся Національною соціальною сервісною службою України", – повідомляли в офісі омбудсмена.

Під час перевірки представники Уповноваженого виявили, що в січні 2024 року майно чоловіка за договором дарування перейшло до іншої людини.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування, яке досі тримає.