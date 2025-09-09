"Встановила частково правильний діагноз": на Чернігівщині лікарку підозрюють у смерті 11-річної дитини

В одній із лікарень Чернігівщини через рідкісну хворобу померла 11-річна дівчинка. У трагедії звинувачують її лікарку – медикиню підозрюють у неналежному виконанні обов’язків.

Про випадок розповіли в Чернігівській обласній прокуратурі та Головному управлінні Національної поліції регіону.

Правоохоронці встановили, що в лютому 2025 року юну пацієнтку доставили до лікарні машиною екстреної медичної допомоги. У медичному закладі дівчинку оглянула 34-річна лікарка-інфекціоністка, яка того дня була черговою.

"[Лікарка] не повною мірою зібрала анамнез хворої, не забезпечила проведення всіх необхідних лабораторних досліджень для належної діагностики стану здоров’я хворої та встановила лише частково правильний діагноз дитини, а також не призначила їй відповідне лікування", – кажуть у поліції.

Крім того, після огляду лікарка протягом доби не навідувалася до дитини, аби перевірити її стан здоров’я. За даними досудового розслідування, це не дозволило вчасно помітити погіршення, що згодом призвело до смерті.

Тепер працівниці лікарі повідомили про підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу – неналежне виконання професійних обов’язків, що причинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі до трьох років із позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Суд відправив лікарку під домашній арешт, додали правоохоронці.

Раніше на Житомирщині про підозру повідомили хірургу, через смерть 68-річної пацієнтки.