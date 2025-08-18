У лікарні Києва після введення анестезії померла 10-річна дівчинка: поліція почала розслідування

У Києві в одній із дитячих лікарень під час підготовки до хірургічного втручання померла 10-річна дівчинка. Це сталося після введення анестезії.

Розпочато досудове розслідування, повідомили у поліції Києва та міській прокуратурі.

За даними правоохоронців, близько пів року тому дитина зламала руку, тому виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці.

Нещодавно дівчинка знов травмувалася – у неї виявили перелом передпліччя, тож медики запланували повторну операцію.

"Учора (17 серпня – ред.), перебуваючи у приміщенні лікарні в Оболонському районі, під час зняття гіпсу малолітній пацієнтці стало зле, внаслідок чого лікарі вводили їй низку медичних препаратів для стабілізації стану.

РЕКЛАМА:

Попри це ситуація погіршилася й проведені упродовж майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли, дівчинка померла", – розповіли київські поліцейські.

Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск.

Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Вже призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, щоб встановити причину смерті малолітньої та якість наданих медичними працівниками послуг.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

Раніше у Києві правоохоронці повідомили про підозру 29-річному лікареві місцевої приватної лікарні, через дії якого помер пацієнт. У чоловіка зупинилося серце після введення препарату.