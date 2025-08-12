На Тернопільщині намагаються відсторонити від роботи лікарів, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій

На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонити від посад чотирьох офтальмологів однієї з районних лікарень, 22 пацієнтів яких втратили зір після ін’єкцій у 2023 році.

Відповідне клопотання скерували до суду, повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

"Оскільки медики і надалі продовжують працювати у лікарні, у зв’язку із ризиками впливу на персонал та пацієнтів, прокурори надіслали клопотання про відсторонення їх від займаних посад", – пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, у лютому 2023 року у Чорткові на Тернопільщині офтальмологи провели планові ін’єкції в очі 22 пацієнтам, які згодом потрапили в лікарню із гострим запаленням внутрішньої оболонки очного яблука.

Усім хворим провели операції, але процедури не покращити їхнього стану. Пацієнти втратили зір, деякі – на обидва ока. Через ускладнення після введення препарату деяким довелося видаляти очі.

Згодом правоохоронці з’ясували, що препарат, яким робили ін’єкції пацієнтам, був підробкою. Розслідування встановило, що завідувач відділення збув хворим заборонений в Україні препарат, який не можна використовувати в офтальмологічній практиці.

Крім того, медик надав вказівку іншим лікарям у його підпорядкуванні використали цей засіб. При цьому лікарі неправомірно отримували гроші за процедуру в розмірі від восьми до 34 тисяч гривень.

Трьом працівникам лікарні повідомили про підозри за:

неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих – частина 1 статті 140 Кримінального кодексу

одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаному з вимаганням – частина 4 статті 368-4.

Завідувач відділення отримав підозру за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (частина друга статті 367).

Згодом справу передали в суд, а щодо лікарів застосували запобіжні заходи у вигляді застави та особистого зобов’язання.

Наразі постраждалими вважають 18 пацієнтів. Через дії лікарів державі завдали збитків на майже 900 тисяч гривень для лікування цих пацієнтів.

