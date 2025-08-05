Змушував цілувати йому ноги: у Полтаві затримали іноземця, який знущався над жінкою
У Полтаві затримали іноземця, який знущався над жінкою. Чоловік змушував її повзати перед ним на колінах, бив і намагався задушити.
Зловмиснику загрожує до шести років тюрми, повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Слідство встановило, що чоловік має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Полтаві. У липні цього року він запросив у гості жінку, з якою восени 2024 року познайомився у соцмережі.
Майже через два тижні після її приїзду через ревнощі до знайомого він почав бити та знущатися з гості.
"За показами потерпілої, іноземець намагався її задушити подушкою та натягував на голову поліетиленовий пакет, примушував цілувати ноги, повзати перед ним на колінах.
Жінці вдалося подзвонити доньці, яка зателефонувала на Єдиний номер екстреної допомоги 112", – повідомляють у прокуратурі.
Чоловіка затримали, наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують порушення статті про катування (частина 1 статті 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до шести років тюрми.
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