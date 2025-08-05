Змушував цілувати йому ноги: у Полтаві затримали іноземця, який знущався над жінкою

У Полтаві затримали іноземця, який знущався над жінкою. Чоловік змушував її повзати перед ним на колінах, бив і намагався задушити.

Зловмиснику загрожує до шести років тюрми, повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Слідство встановило, що чоловік має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Полтаві. У липні цього року він запросив у гості жінку, з якою восени 2024 року познайомився у соцмережі.

Майже через два тижні після її приїзду через ревнощі до знайомого він почав бити та знущатися з гості.

"За показами потерпілої, іноземець намагався її задушити подушкою та натягував на голову поліетиленовий пакет, примушував цілувати ноги, повзати перед ним на колінах.

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Жінці вдалося подзвонити доньці, яка зателефонувала на Єдиний номер екстреної допомоги 112", – повідомляють у прокуратурі.

Чоловіка затримали, наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують порушення статті про катування (частина 1 статті 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до шести років тюрми.

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