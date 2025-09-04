У МОН заявили, що зробили вступну кампанію до вишів "недружньою до ухилянтів"

У МОН кажуть, що у 2022 та 2023 роках фіксували сплеск охочих вступити на аспірантуру

У Міністерстві освіти і науки заявили, що створили умови, за яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

За його словами, цьогоріч на масштаб та хід вступної кампанії впливала війна, зокрема фактори від’їзду українців за кордон та міграції всередині країни. Також на кількість студентів у системі вищої освіти вплинула державна політика.

"Нарешті система освіти стала достатньо недружньою до ухилянтів. Це означає, що стало порівняно небагато людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою (йдеться про уникнення мобілізації – ред.)", – заявив Олег Шаров.

Представник МОН підтвердив, що з 2022 року в Україні фіксували значне збільшення кількості охочих здобувати освіту в аспірантурі. Зокрема рекордні показники від проголошення незалежності серед абітурієнтів зафіксували у 2022 та 2023 роках. Тоді значна частка охочих були чоловіками віком понад 25 років, каже Олег Шаров.

"Були ухвалені відповідні державні рішення, і систему поступово стабілізували. З 2024 року на аспірантуру денної форми можна вступити лише за бюджетні кошти – це конкурс за бюджетні місця, кількість яких обмежена.

При цьому обсяг бюджетних місць минулого року суттєво збільшили, порівняно з позаминулим роком, щоб дати можливість закладам зарахувати всіх талановитих молодих людей, які дійсно прагнуть займатися наукою", – наголосив гендиректор.

Він додав, що віднедавна в Україні для вступу в аспірантуру запровадили два зовнішні іспити – єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з частини іноземної мови та тесту загальних навчальних компетентностей, а також єдине вступне випробування з методології наукових досліджень.

"Завдяки цим іспитам ми намагаємося залишити тих, хто серйозно цікавиться наукою. Якщо людина цього не робить, ймовірність успішного проходження цих випробувань невеликою", – вважає Шаров.

У 2025 році в українських закладах освіти пропонують близько шести тисяч місць для навчання на аспірантурі. За даними МОН, успішно іспити склали менше ніж десять тисяч українців.

У відомстві очікують, що підготовка вступників до ЄВІ та випробування з методології може допомогти їхньому подальшому навчанні в аспірантурі.

Попередні дані МОН показують, що загалом у 2025 році до закладів вищої освіти на контракт та бюджет зарахували на 5% менше першокурсників, ніж торік. Серед них було майже п’яти тисяч вступників із тимчасово окупованої території (ТОТ).

Нагадаємо, МОН відкрило додатковий вступ до вишів для українців, які закінчили школу чи коледж у Польщі. Він триватиме до 20 жовтня.