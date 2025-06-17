Зарахували 3000 "аспірантів": у Запоріжжі керівництво вишу заробило 17 млн на схемі ухилення від армії

Учасникам схеми загрожує до 12 років ув'язнення

У Запоріжжі викрили ректора приватного вишу, який разом зі своїми підлеглими продав близько 3000 фіктивних посвідчень аспірантів чоловікам призовного віку.

Підроблені документи пропонували військовозобов’язаним для оформлення відстрочки від мобілізації, повідомили в Офісі генерального прокурора та Головному управлінні національної поліції Запорізької області.

Фото: ГУНП у Запорізькій області Фото: ГУНП у Запорізькій області Фото: ГУНП у Запорізькій області

За даними правоохоронців, до вишу фіктивно зараховували чоловіків на навчання в аспірантурі. Вартість такого вступу становила майже 20 тисяч гривень.

За додаткові майже 50 тисяч гривень учасники групи організовували відстрочку "під ключ" – від оформлення документів до ухвалення відповідного рішення. Спершу освітяни вносили недостовірні відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), підроблювали дати вступу, видавали фіктивні довідки про навчання та згодом оформлювати документи для ТЦК та СП.

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Загалом від кінця 2023 і до середини 2024 року працівники вишу продали майже 3000 посвідчень аспірантів, отримавши за це понад 17 мільйонів гривень.

Гроші псевдоаспіранти сплачували на рахунок університету. Згодом зароблене незаконно виводили звідти та розподіляли між учасниками схеми, додали поліціянти.

Освітянам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіксацією майна. Крім того, їм вручили клопотання про обрання запобіжного заходу, а в суд передали клопотання про арешт їхнього майна.

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Залежно від скоєного працівникам вишу вручили підозри за:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній – частина 1, 2 статті 255 Кримінального кодексу;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми – частина 4, статті 368-3;

несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) – частина 3 статті 362;

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації – стаття 336;

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань – частина 1 статті 114-1.

Раніше у Дніпрі затримали директорку навчального закладу та її заступниць, які чотири роки отримували зарплату фіктивної працівниці.