На Чернігівщині всю ніч шукали 2-річного та 7-річного хлопчиків, які заблукали у кукурудзяному полі

На Чернігівщині правоохоронці та рятувальники розшукали двох малолітніх хлопчиків, які заблукали у кукурудзяному полі. Їхні пошуки тривали всю ніч.

Дітей знайшли живими та неушкодженими, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Чернігівській області.

Як розповіли поліцейські, інцидент трапився у селі Красилівка Ніжинського району. Вчора, 31 липня близько 10-ї вечора до них звернулися схвильовані батьки. Ті розповіли, що пів сьомої вечора двоє хлопчиків-односельців, яким 2 та 7 років, пішли гуляти, але не повернулися вчасно додому. Дорослі намагалися їх шукати самостійно, утім це не принесло результату.

Поліція негайно організувала масштабну пошуково-рятувальну операцію.

"Були підняті по тривозі всі підрозділи поліції Ніжинського райуправління та підрозділи Головного управління Нацполіції у Чернігівській області, зокрема ювенальні поліцейські, залучені рятувальники ДСНС, нацгвардійці, військові, кінологи зі службовими собаками, небайдужі місцеві мешканці.

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Пошукові групи ретельно обстежували територію села та прочісували навколишні поля – як пішими групами, так і з повітря за допомогою безпілотної техніки", – розповіли правоохоронці.

Попри дощ і туман пошуки зниклих хлопчиків тривали всю ніч.

"Рахунок йшов на години, адже за таких умов життю дітей загрожувала реальна небезпека. Ми працювали чітко і злагоджено, однією великою командою.

Близько 4-ї ранку за допомогою дрона з тепловізором нам вдалося вийти на слід хлопчиків – вони були в кукурудзяному полі за три кілометри від домівки. Змерзлих дітей обігріли та передали батькам, загрози їх життю немає", – каже начальниця ювенальної превенції поліції Чернігівщини Оксана Огненко.

Щоб такі ситуації більше не повторювалися, ювенальні поліцейські провели з батьками хлопчиків профілактичну роботу.

Раніше на Київщині цілу ніч шукали п’ятирічного хлопчика, який напередодні ввечері вийшов з дому і не повернувся. Дитина блукала околицями села.