На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який із ножем напав на дитину: хлопчик помер у лікарні

Доповнено о 15:45

У Шахтарському на Дніпропетровщині від ножових поранень помер 12-річний хлопчик. За підозрою у вбивстві дитини затримали 43-річного раніше судимого чоловіка.

Злочин трапився ввечері 19 квітня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області.

Тоді на сходовому майданчику багатоповерхівки між чоловіком і 12-річним хлопчиком виник конфлікт. Зрештою місцевий житель вихопив ніж і завдав дитині ножових поранень у живіт.

Школяра доставили в лікарню, але, попри допомогу медиків, він помер.

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Правоохоронці, які прибули на місце злочину, вилучили ніж, а згодом встановили особу нападника. Ним виявився раніше судимий сусід хлопчика.

У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Страчевська розповіла, що раніше нападник відбував покарання за умисне вбивство. Однак у 2023 році чоловіка звільнили з місць позбавлення волі.

За словами працівниці поліції, наприкінці березня 2025 року правоохоронці отримували скаргу на нього, через те, що той нібито у нетверезому стані шумів у під'їзді, бо "не міг знайти дорогу додому".

У поліції відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція статті передбачає ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше на Одещині правоохоронці затримали матір однорічного хлопчика, який через численні травми помер у лікарні. Поліціянти встановили, що 26-річна жінка била свого сина, коли той плакав.

Примітка: текст оновлено. Додано коментар речниці поліції.