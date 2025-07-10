На Дніпропетровщині дворічна дівчинка випала з четвертого поверху: обставини з'ясовує поліція

У Покрові Дніпропетровської області дворічна дівчинка випала з четвертого поверху багатоповерхівки. Дитину доправили до місцевої лікарні – попередньо, з переломом верхньої кінцівки.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини.

У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції області Ганна Страчевська розповіла, що випадок стався зранку 10 липня.

Тоді мати дитини ще спала, а дівчинка прокинулася раніше і випала з відчиненого вікна, на якому не було москітної сітки. Наразі правоохоронці з’ясовують деталі інциденту.

"Встановлюємо всі обставини, будемо спілкуватися з мамою. Вона зараз у шоковому стані", – пояснила Страчевська.

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Нагадаємо, у Вінниці трирічна дівчинка випала з вікна квартири на шостому поверсі після того, як опинилася зачиненою в одній із кімнат.