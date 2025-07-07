На Львівщині батько вчергове посадив за кермо 8-річну доньку і зняв це на відео

На Львівщині 28-річний чоловік вчергове посадив за кермо автівки свою малолітню доньку.

Правоохоронці знайшли батька та склали на нього адміністративний протокол – йому загрожує штраф у розмірі 42,5 тисячі гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

У коментарі для "УП. Життя" правоохоронці підтвердили, що йдеться про відео, на якому дівчинка сідає на кермо машини, а чоловік поруч дає їй настанови щодо водіння.

"Друзі, серія 2. Соня вже на BMW. Усе, Сонічко, па-па, ти вже сама вмієш", – говорить батько дівчинки.

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Після цього його донька, не пристебнувши ременя безпеки, стрімко рушає.

Ролик виявили працівники поліції під час моніторингу соціальних мереж. Вони встановили порушника і виявилося, що чоловік уже не вперше садить за кермо автівки свою доньку. Раніше він вже публікував подібні ролики в соцмережах.

Щодо чоловіка склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 184 (невиконання обов’язків щодо виховання дитини), а також частини 5 статті 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має на це права) КУпАП.

Батькові дівчинки загрожує штраф у розмірі 42,5 тисячі гривень із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до семи років та з оплатним вилученням автівки чи без нього.

Нагадаємо, у травні 2025 року 28-річний житель Львівщини поділився в соцмережі відео, на якому його донька керує машиною, в якій також перебуває її молодший брат 2019 року народження.

Дівчинка швидко рушила з місця, поки її батько кричав їй зупинитися. Попри те, що діти не втрапили в аварію, суд визнав їхнього батька винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

У письмових поясненнях він заявляв, що відео нібито було "спланованим, щоб набрати охоплення", які буцімто мали допомогти "закрити петицію його родича".

Суд притягнув чоловіка до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків і наклав штраф у розмірі 850 гривень.

Днями батько опублікував у своїх соцмережах чергове відео з дрифтом на машині, під яким заявляє, що нібито "навчатиме Соню дрифтувати", якщо набере достатню кількість підписників.

"Соня вже не дає мені спокою, каже: "Ану покажи, я теж хочу!" І знаєте що? Я довіряю Соні, так само як довіряю своєму дрифткару", – йдеться в описі до ролика.